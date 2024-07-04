В киосках Екатеринбурга обнаружили десятки нарушений и антисанитарию

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Ни в одном из шести проверенных киосков не соблюдаются санитарные нормы
Ни в одном из шести проверенных киосков не соблюдаются санитарные нормы Фото:

В Екатеринбурге общественники и чиновники провели рейд на торговые киоски на мини-рынках, расположенных около многоквартирных домов на улицах Агрономической, 30 и Санаторной, 3 (микрорайон Вторчермет). По словам Дмитрия Чукреева — члена городской Общественной палаты, из всех проверенных объектов ни один не соответствует нормам.

«Санитарные книжки у сотрудников общепита отсутствуют, документы на право заниматься предпринимательской деятельностью — тоже, отсутствует товаросопроводительная документация на мясную продукцию, летают мухи, грязь, и, несмотря на жаркую погоду, быстро портящаяся продукция хранится на столах — на самом пекле, хотя место ей в холодильнике», — написал Чукреев в своем telegram-канале. По его словам, ни одна из шести торговых точек не прошла проверку.

Рейд он провел совместно с директором департамента потребительского рынка и услуг Максимом Чаплыгиным, депутатами гордумы Алексеем Мещеряковым и Еленой Бондаренко. По его словам, администрация на такие павильоны оказать внимания не может из-за бюрократических сложностей. Однако это не освобождает владельцев торговых точек от соблюдения законодательства в области санитарных норм.

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В Екатеринбурге общественники и чиновники провели рейд на торговые киоски на мини-рынках, расположенных около многоквартирных домов на улицах Агрономической, 30 и Санаторной, 3 (микрорайон Вторчермет). По словам Дмитрия Чукреева — члена городской Общественной палаты, из всех проверенных объектов ни один не соответствует нормам. «Санитарные книжки у сотрудников общепита отсутствуют, документы на право заниматься предпринимательской деятельностью — тоже, отсутствует товаросопроводительная документация на мясную продукцию, летают мухи, грязь, и, несмотря на жаркую погоду, быстро портящаяся продукция хранится на столах — на самом пекле, хотя место ей в холодильнике», — написал Чукреев в своем telegram-канале. По его словам, ни одна из шести торговых точек не прошла проверку. Рейд он провел совместно с директором департамента потребительского рынка и услуг Максимом Чаплыгиным, депутатами гордумы Алексеем Мещеряковым и Еленой Бондаренко. По его словам, администрация на такие павильоны оказать внимания не может из-за бюрократических сложностей. Однако это не освобождает владельцев торговых точек от соблюдения законодательства в области санитарных норм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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