04 июля 2024

Текслер в Троицке возложил цветы к памятнику бойцам СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник представляет собой фигуру уставшего после боя солдата
Памятник представляет собой фигуру уставшего после боя солдата Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 июля начал рабочий визит в Троицк с возложения цветов к монументу бойцам СВО. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«Текслер начал свой рабочий день в Троицке с возложения цветов к памятнику погибшим участникам специальной военной операции. Памятник установлен в сквере памяти воинам-интернационалистам в прошлом году в ходе работ по благоустройству», — передает корреспондент агентства.

Сквер памяти воинам-интернационалистам был открыт в Троицке в 1999 году. В 2023 году инициативная группа граждан вышла с проектом по обновлению сквера. Доминантой проекта стал памятник — собирательный образ защитника Отечества. Он представляет собой фигуру уставшего после боя солдата, который присел отдохнуть, вспоминая погибших боевых товарищей и думая о мирной жизни. За его спиной расположились пилоны с фамилиями троичан, погибших при исполнении служебного долга.

В программе визита Текслера в Троицк — участие в открытии «Расулевских чтений». Также он посетит ряд объектов и общественных территорий города.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 июля начал рабочий визит в Троицк с возложения цветов к монументу бойцам СВО. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Текслер начал свой рабочий день в Троицке с возложения цветов к памятнику погибшим участникам специальной военной операции. Памятник установлен в сквере памяти воинам-интернационалистам в прошлом году в ходе работ по благоустройству», — передает корреспондент агентства. Сквер памяти воинам-интернационалистам был открыт в Троицке в 1999 году. В 2023 году инициативная группа граждан вышла с проектом по обновлению сквера. Доминантой проекта стал памятник — собирательный образ защитника Отечества. Он представляет собой фигуру уставшего после боя солдата, который присел отдохнуть, вспоминая погибших боевых товарищей и думая о мирной жизни. За его спиной расположились пилоны с фамилиями троичан, погибших при исполнении служебного долга. В программе визита Текслера в Троицк — участие в открытии «Расулевских чтений». Также он посетит ряд объектов и общественных территорий города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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