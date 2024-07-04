Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 июля начал рабочий визит в Троицк с возложения цветов к монументу бойцам СВО. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«Текслер начал свой рабочий день в Троицке с возложения цветов к памятнику погибшим участникам специальной военной операции. Памятник установлен в сквере памяти воинам-интернационалистам в прошлом году в ходе работ по благоустройству», — передает корреспондент агентства.
Сквер памяти воинам-интернационалистам был открыт в Троицке в 1999 году. В 2023 году инициативная группа граждан вышла с проектом по обновлению сквера. Доминантой проекта стал памятник — собирательный образ защитника Отечества. Он представляет собой фигуру уставшего после боя солдата, который присел отдохнуть, вспоминая погибших боевых товарищей и думая о мирной жизни. За его спиной расположились пилоны с фамилиями троичан, погибших при исполнении служебного долга.
В программе визита Текслера в Троицк — участие в открытии «Расулевских чтений». Также он посетит ряд объектов и общественных территорий города.
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