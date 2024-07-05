В Челябинске водитель кабриолета сбил коляску с детьми. Фото

В Челябинске на улице Дзержинского водитель Peugeot сбил коляску с двумя детьми
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Поездка Алексея Текслера по ФАПам Красноармейского района. Челябинск, реанимобиль, красный крест, скорая помошь
Прибывшие медики оказали помощь травмированным на пешеходном переходе детям Фото:

В Челябинске вечером 5 июля водитель кабриолета Peugeot у дома 104 на улице Дзержинского сбил коляску с двумя детьми. Все детали произошедшего устанавливают сотрудники городской Госавтоинспекции.

«ДТП зафиксировано в 20 часов 5 июля. По предварительным данным, телесные повреждения получили два ребенка. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — сообщили в ведомстве.

Как уточнили очевидцы происшествия, авария произошла на пешеходном переходе. Детям оказывают помощь прибывшие кареты скорой помощи.

Водитель Peugeot 308cc сбил коляску с детьми на улице Дзержинского в Челябинске
Водитель Peugeot 308cc сбил коляску с детьми на улице Дзержинского в Челябинске

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В Челябинске вечером 5 июля водитель кабриолета Peugeot у дома 104 на улице Дзержинского сбил коляску с двумя детьми. Все детали произошедшего устанавливают сотрудники городской Госавтоинспекции. «ДТП зафиксировано в 20 часов 5 июля. По предварительным данным, телесные повреждения получили два ребенка. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — сообщили в ведомстве. Как уточнили очевидцы происшествия, авария произошла на пешеходном переходе. Детям оказывают помощь прибывшие кареты скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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