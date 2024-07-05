Прибывшие медики оказали помощь травмированным на пешеходном переходе детям
В Челябинске вечером 5 июля водитель кабриолета Peugeot у дома 104 на улице Дзержинского сбил коляску с двумя детьми. Все детали произошедшего устанавливают сотрудники городской Госавтоинспекции.
«ДТП зафиксировано в 20 часов 5 июля. По предварительным данным, телесные повреждения получили два ребенка. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — сообщили в ведомстве.
Как уточнили очевидцы происшествия, авария произошла на пешеходном переходе. Детям оказывают помощь прибывшие кареты скорой помощи.
Водитель Peugeot 308cc сбил коляску с детьми на улице Дзержинского в Челябинске
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