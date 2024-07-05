«Потянулась за белкой»: как узбекская школьница выпала из окна в Екатеринбурге

По словам источника, девочка пыталась погладить белку и упала
Школьница из Узбекистана выпала с пятого этажа в Екатеринбурге, потянувшись за белкой. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Девочка была на балконе. Заметила белку на дереве, потянулась за ней, чтобы погладить, и упала», — рассказал инсайдер агентства.
Инцидент произошел 5 июля в Ленинском районе. После падения девочка выжила — ее увезли в реанимационное отделение больницы №9. В учреждении от комментариев отказались.
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