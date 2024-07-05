05 июля 2024

«Потянулась за белкой»: как узбекская школьница выпала из окна в Екатеринбурге

Узбекская школьница выпала из окна в Екатеринбурге, потянувшись за белкой
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам источника, девочка пыталась погладить белку и упала
По словам источника, девочка пыталась погладить белку и упала Фото:

Школьница из Узбекистана выпала с пятого этажа в Екатеринбурге, потянувшись за белкой. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Девочка была на балконе. Заметила белку на дереве, потянулась за ней, чтобы погладить, и упала», — рассказал инсайдер агентства.

Инцидент произошел 5 июля в Ленинском районе. После падения девочка выжила — ее увезли в реанимационное отделение больницы №9. В учреждении от комментариев отказались.

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Школьница из Узбекистана выпала с пятого этажа в Екатеринбурге, потянувшись за белкой. Об этом URA.RU сообщил источник. «Девочка была на балконе. Заметила белку на дереве, потянулась за ней, чтобы погладить, и упала», — рассказал инсайдер агентства. Инцидент произошел 5 июля в Ленинском районе. После падения девочка выжила — ее увезли в реанимационное отделение больницы №9. В учреждении от комментариев отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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