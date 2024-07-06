Кириенко наградил зама Куйвашева за работу на главной выставке страны

Замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина памятной статуэткой за организацию работы стенда региона на выставке «Россия» в Москве. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
«За время подготовки и проведения выставки мы лучше узнали своих близких и дальних соседей, а также открыли много нового для себя в самой Свердловской области и показали это всем гостям выставки „Россия“», — заявил Дмитрий Ионин на подведении итогов выставки. Он подчеркнул, что интерактивы стенда пользовались огромным спросом: больше миллиона раз нажимали кнопки кинетического стола, более миллиона человек сфотографировались в диджитал-зоне и «ощутили жар доменной печи».
По данным организаторов, выставку успели посетить свыше 18 миллионов человек. Кириенко отметил, что она смогла войти в десятку самых посещаемых мест всей планеты.
С 4 по 8 июля начались итоговые мероприятия выставки «Россия», которая открылась еще 4 ноября 2024 года. В день грандиозного концерта «Россия нигде не заканчивается» ее посетило больше 200 тысяч человек. Свердловская область на выставке наглядно представила главные проекты региона. По словам полпреда УрФО Владимира Якушева, все губернаторы справились с задачей — влюбить гостей в регионы округа. Тогда полпред также наградил за работу Ионина, замминистра инвестиций и развития Елену Хлыбову и директора ИАЦ Юлию Вершецкую.
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