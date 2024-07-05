Якушев поставил уральским губернаторам оценки за выставку на ВДНХ

Полпред Якушев: регионы УрФО влюбили гостей выставки «Россия» на ВДНХ
© Служба новостей «URA.RU»
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За время работы выставки Владимир Якушев бывал там не раз
За время работы выставки Владимир Якушев бывал там не раз Фото:

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ, которая завершает свою работу 6 июля, стала площадкой для открытия новых граней Уральского федерального округа. Все губернаторы справились с задачей влюбить гостей в регионы УрФО, заявил полпред президента в УрФО Владимир Якушев, подводя итог мероприятия.

«Когда мы только готовились к выставке, мы говорили, что наша общая задача — влюбить жителей России и других стран в Уральский федеральный округ. Считаю, что регионы с этой задачей справились. На протяжении всех восьми месяцев работы выставки стенды и мероприятия субъектов УрФО вызывали неподдельный интерес гостей. Уверен, многие из них открыли для себя наши регионы с новых сторон, увидели в них перспективные направления для туризма, развития бизнеса и инвестирования», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства.

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ в Москве открылась 4 ноября 2023 года и негласно считалась соревнованием для российских регионов. Представление Урала проходило по уникальному сценарию. Как именно, URA.RU рассказывало в репортаже.

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Выставка-форум «Россия» на ВДНХ, которая завершает свою работу 6 июля, стала площадкой для открытия новых граней Уральского федерального округа. Все губернаторы справились с задачей влюбить гостей в регионы УрФО, заявил полпред президента в УрФО Владимир Якушев, подводя итог мероприятия. «Когда мы только готовились к выставке, мы говорили, что наша общая задача — влюбить жителей России и других стран в Уральский федеральный округ. Считаю, что регионы с этой задачей справились. На протяжении всех восьми месяцев работы выставки стенды и мероприятия субъектов УрФО вызывали неподдельный интерес гостей. Уверен, многие из них открыли для себя наши регионы с новых сторон, увидели в них перспективные направления для туризма, развития бизнеса и инвестирования», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства. Выставка-форум «Россия» на ВДНХ в Москве открылась 4 ноября 2023 года и негласно считалась соревнованием для российских регионов. Представление Урала проходило по уникальному сценарию. Как именно, URA.RU рассказывало в репортаже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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