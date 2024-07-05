Якушев поставил уральским губернаторам оценки за выставку на ВДНХ

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ, которая завершает свою работу 6 июля, стала площадкой для открытия новых граней Уральского федерального округа. Все губернаторы справились с задачей влюбить гостей в регионы УрФО, заявил полпред президента в УрФО Владимир Якушев, подводя итог мероприятия.
«Когда мы только готовились к выставке, мы говорили, что наша общая задача — влюбить жителей России и других стран в Уральский федеральный округ. Считаю, что регионы с этой задачей справились. На протяжении всех восьми месяцев работы выставки стенды и мероприятия субъектов УрФО вызывали неподдельный интерес гостей. Уверен, многие из них открыли для себя наши регионы с новых сторон, увидели в них перспективные направления для туризма, развития бизнеса и инвестирования», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства.
Выставка-форум «Россия» на ВДНХ в Москве открылась 4 ноября 2023 года и негласно считалась соревнованием для российских регионов. Представление Урала проходило по уникальному сценарию. Как именно, URA.RU рассказывало в репортаже.
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