В переставших существовать районах Челябинской области выберут 55 депутатов

В переставших существовать как районы Саткинском, Пластовском и Нязепетровском округах Челябинской области стартовали выборы депутатов муниципальных собраний. Всего в трех округах будет разыграно 55 мандатов, следует из документов, опубликованных на сайте облизбиркома.
«В Саткинском округе на 21 депутатский мандат претендуют 49 кандидатов. В 20 избирательных округах кандидатов выставила „Единая Россия“, также на выборы идут 20 самовыдвиженцев. Еще девять кандидатов представляют „Справедливую Россию“, — следует из документов облизбиркома.
При этом на выборы заявились только 10 действующих депутатов райсобрания. Среди них — спикер райсобрания Николай Бурматов.
В Пластовском округе спикер Арман Сакенбаев также пошел избираться на новый срок. Всего на перевыборы пошли восемь депутатов райсобрания.
В Пластовском собрании 19 депутатов. На эти мандаты претендуют 47 человек. Из них 18 представляют ЕР, 11 — «Справедливую Россию», один кандидат выдвинут ЛДПР. Еще 17 человек являются самовыдвиженцами.
Наименьшая конкуренция — менее двух человек на место — в Нязепетровском районе. На 15 депутатских мандатов здесь претендует 21 человек, причем 10 из них — действующие депутаты райсобрания. На новый срок, как и в других округах, пошел спикер райсобрания Александр Бунаков.
По партийной принадлежности 14 кандидатов представляют ЕР, пять — эсеров. Еще два кандидата являются самовыдвиженцами.
Особенность избирательной схемы округа в том, что депутаты здесь избираются не по одномандатным, а по многомандатным округам — по пять мест в каждом из трех избирательных округов. В третьем округ подали заявки пять кандидатов. Тем самым они гарантировали себе попадание в местный представительный орган.
Выборы состоятся 7 и 8 сентября. Во всех трех муниципалитетах действующие депутаты райсобраний в связи с преобразованием районов в округа сложат полномочия на год раньше срока. После 8 сентября новые депутаты назначат выборы глав округов.
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