В Нижегородской области столкнулись 11 машин

В результате ДТП пострадали пять человек
На Московском шоссе недалеко от Нижнего Новгорода произошло массовое ДТП. По информации МЧС, столкнулись 11 машин.
«Недалеко от поселка Строителей (Нижегородская область) произошло попутное столкновение 11 машин», — говорится в telegram-канале чрезвычайного ведомства. По его данным, в результате происшествия пострадали пять человек.
В МЧС добавили, что после ДТП перекрыта одна полоса дороги, организовано реверсивное движение. На место прибыли спецслужбы.
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