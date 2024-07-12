В Нижегородской области столкнулись 11 машин

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ДТП на Московском шоссе в сторону Нижнего Новгорода
В результате ДТП пострадали пять человек Фото:

На Московском шоссе недалеко от Нижнего Новгорода произошло массовое ДТП. По информации МЧС, столкнулись 11 машин.

«Недалеко от поселка Строителей (Нижегородская область) произошло попутное столкновение 11 машин», — говорится в telegram-канале чрезвычайного ведомства. По его данным, в результате происшествия пострадали пять человек.

В МЧС добавили, что после ДТП перекрыта одна полоса дороги, организовано реверсивное движение. На место прибыли спецслужбы.

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На Московском шоссе недалеко от Нижнего Новгорода произошло массовое ДТП. По информации МЧС, столкнулись 11 машин. «Недалеко от поселка Строителей (Нижегородская область) произошло попутное столкновение 11 машин», — говорится в telegram-канале чрезвычайного ведомства. По его данным, в результате происшествия пострадали пять человек. В МЧС добавили, что после ДТП перекрыта одна полоса дороги, организовано реверсивное движение. На место прибыли спецслужбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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