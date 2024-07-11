11 июля 2024

В Ашинском районе пассажиры выжили при столкновении легкового авто с грузовиком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Под Ашой столкнулись Chery и "Камаз"
Под Ашой столкнулись Chery и "Камаз" Фото:

В Ашинском районе (Челябинская область) пассажиры остались живы после столкновения легкового автомобиля Chery с грузовиком. Как сообщили в пресс-службе управления ГАИ по региону, авария произошла 12 июля в 8 часов 10 минут на трассе М-5.

«ГАИ устанавливает обстоятельства ДТП на территории Ашинского района. По предварительным данным, водитель автомобиля Chery выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем „Камаз“», — отметили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП ехавшие в легковом автомобиле получили травмы. Благодаря использованию ремней безопасности их жизни удалось сохранить. В салоне, кроме водителя, находились пассажиры: мужчина 1985 года рождения и женщина 1953 года рождения.

«Камазом» управлял мужчина 1964 года рождения. Пока известно, что выезд Chery на встречку был совершен в запрещенном месте. 

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В Ашинском районе (Челябинская область) пассажиры остались живы после столкновения легкового автомобиля Chery с грузовиком. Как сообщили в пресс-службе управления ГАИ по региону, авария произошла 12 июля в 8 часов 10 минут на трассе М-5. «ГАИ устанавливает обстоятельства ДТП на территории Ашинского района. По предварительным данным, водитель автомобиля Chery выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем „Камаз“», — отметили в Госавтоинспекции. В результате ДТП ехавшие в легковом автомобиле получили травмы. Благодаря использованию ремней безопасности их жизни удалось сохранить. В салоне, кроме водителя, находились пассажиры: мужчина 1985 года рождения и женщина 1953 года рождения. «Камазом» управлял мужчина 1964 года рождения. Пока известно, что выезд Chery на встречку был совершен в запрещенном месте. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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