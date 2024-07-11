В Ашинском районе (Челябинская область) пассажиры остались живы после столкновения легкового автомобиля Chery с грузовиком. Как сообщили в пресс-службе управления ГАИ по региону, авария произошла 12 июля в 8 часов 10 минут на трассе М-5.
«ГАИ устанавливает обстоятельства ДТП на территории Ашинского района. По предварительным данным, водитель автомобиля Chery выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем „Камаз“», — отметили в Госавтоинспекции.
В результате ДТП ехавшие в легковом автомобиле получили травмы. Благодаря использованию ремней безопасности их жизни удалось сохранить. В салоне, кроме водителя, находились пассажиры: мужчина 1985 года рождения и женщина 1953 года рождения.
«Камазом» управлял мужчина 1964 года рождения. Пока известно, что выезд Chery на встречку был совершен в запрещенном месте.
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