Екатеринбуржца, похитившего двоих подростков, отправили в СИЗО

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 28-летнего Максима Лавелина, обвиненного в похищении двоих подростков 15 и 16 лет, один из которых оказался сыном гендиректора одной из финансовых организаций. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«С ходатайством о заключении Лавелина в СИЗО в суд обратилось следствие. Он будет под стражей до 9 сентября», — сообщили в инстанции.
Похищение произошло 9 июля в Чкаловском районе. Лавелин подошел к мальчикам на остановке и силой заставил пройти к нему в квартиру. Там он жестоко избил одного из них и стал вымогать по 50 тысяч рублей. Родные парней отправили ему 80 тысяч, приехали к дому и вызвали полицию. Силовики задержали обвиняемого в тот же день. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Дело на свой контроль взял начальник СКР Александр Бастрыкин.
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