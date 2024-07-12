Екатеринбуржца, похитившего двоих подростков, отправили в СИЗО

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С ходатайством о заключении Лавелина под стражу обратилось следствие (архивное фото) Фото:

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 28-летнего Максима Лавелина, обвиненного в похищении двоих подростков 15 и 16 лет, один из которых оказался сыном гендиректора одной из финансовых организаций. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«С ходатайством о заключении Лавелина в СИЗО в суд обратилось следствие. Он будет под стражей до 9 сентября», — сообщили в инстанции.

Похищение произошло 9 июля в Чкаловском районе. Лавелин подошел к мальчикам на остановке и силой заставил пройти к нему в квартиру. Там он жестоко избил одного из них и стал вымогать по 50 тысяч рублей. Родные парней отправили ему 80 тысяч, приехали к дому и вызвали полицию. Силовики задержали обвиняемого в тот же день. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Дело на свой контроль взял начальник СКР Александр Бастрыкин.

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 28-летнего Максима Лавелина, обвиненного в похищении двоих подростков 15 и 16 лет, один из которых оказался сыном гендиректора одной из финансовых организаций. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «С ходатайством о заключении Лавелина в СИЗО в суд обратилось следствие. Он будет под стражей до 9 сентября», — сообщили в инстанции. Похищение произошло 9 июля в Чкаловском районе. Лавелин подошел к мальчикам на остановке и силой заставил пройти к нему в квартиру. Там он жестоко избил одного из них и стал вымогать по 50 тысяч рублей. Родные парней отправили ему 80 тысяч, приехали к дому и вызвали полицию. Силовики задержали обвиняемого в тот же день. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Дело на свой контроль взял начальник СКР Александр Бастрыкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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