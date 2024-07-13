Из магазинов ХМАО изъяли более тонны некачественной продукции

За первое полугодие 2024 года Роспотребнадзор по ХМАО проверил около 184 тонн продуктов, которые продаются в регионе. Из них 1,8% являлись некачественными.
«За шесть месяцев 2024 года специалистами Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре и его территориальных отделов проведено 95 проверок, 214 выездных обследований и 577 профилактических визита в отношении лиц, осуществляющих производство и оборот продуктов, в ходе которых проинспектировано более 184 тонн продовольственных товаров. Отобрано и исследовано 2 444 пробы пищевой продукции, из них 1,8% не соответствовали установленным требованиям», — написано на сайте ведомства.
Некачественные кулинарные изделия составили 0,8% от всех проверенных: мясо, птица и яйца — 7,4%, молоко — 4,9%, рыба — 0,5%. При этом основная часть нарушений связанна с недостоверной информацией о продукции (55, 8%), меньше — отсутствие необходимых документов (24,6%), фальсификат (17,1%), нарушение требований к качеству (1%), а также другие причины (1,5%). По итогам проверок возбуждено 35 административных дела. По результатам их рассмотрения наложены штрафы на общую сумму в 777 тысяч рублей.
Недавно Роспотребнадзор по ХМАО предупредил жителей об опасности приобретения свинины у непроверенных поставщиков. Мясо может быть заражено трихинеллезом (заболевание, сопровождающееся лихорадкой, миалгиями, отеком лица, кожными сыпями — прим. URA.RU), а некачественно обработанная и приготовленная продукция может привести к заражению человека.
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