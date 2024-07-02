Роспотребнадзор ХМАО предупредил жителей об опасных паразитах в свинине

© Служба новостей «URA.RU»
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Мясо должно быть проверено ветеринарной службой
Мясо должно быть проверено ветеринарной службой Фото:

Роспотребнадзор ХМАО предупредил жителей об опасности приобретения мяса свинины у непроверенных поставщиков. Оно может быть заражено трихинеллезом, а некачественно обработанная и приготовленная продукция может привести к заражению человека. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве.

«Трихинеллез — опасное заболевание, которое чаще всего передается через употребление зараженного мяса, особенно свинины (заболевание, сопровождающееся лихорадкой, миалгиями, отеком лица, кожными сыпями — прим. URA.RU). Чтобы избежать заражения трихинеллезом: не употребляйте сырое или неправильно приготовленное мясо диких животных. Покупайте только мясо, прошедшее ветеринарную проверку», — сообщили в ведомстве.

Кроме этого, не стоит кормить необработанным мясом домашних животных. Перед употреблением мясо нужно варить длительное время, что убить всех возможных личинок. «Помните, что личинки трихинелл выживают при замораживании, засолке и копчении. И приобретайте мясо только в проверенных местах.», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало об опасности употребления в пищу мяса медведя, кабана и барсука. Эти животные также являются переносчиками трихинеллеза.

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Роспотребнадзор ХМАО предупредил жителей об опасности приобретения мяса свинины у непроверенных поставщиков. Оно может быть заражено трихинеллезом, а некачественно обработанная и приготовленная продукция может привести к заражению человека. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве. «Трихинеллез — опасное заболевание, которое чаще всего передается через употребление зараженного мяса, особенно свинины (заболевание, сопровождающееся лихорадкой, миалгиями, отеком лица, кожными сыпями — прим. URA.RU). Чтобы избежать заражения трихинеллезом: не употребляйте сырое или неправильно приготовленное мясо диких животных. Покупайте только мясо, прошедшее ветеринарную проверку», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, не стоит кормить необработанным мясом домашних животных. Перед употреблением мясо нужно варить длительное время, что убить всех возможных личинок. «Помните, что личинки трихинелл выживают при замораживании, засолке и копчении. И приобретайте мясо только в проверенных местах.», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало об опасности употребления в пищу мяса медведя, кабана и барсука. Эти животные также являются переносчиками трихинеллеза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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