Роспотребнадзор ХМАО предупредил жителей об опасных паразитах в свинине

Роспотребнадзор ХМАО предупредил жителей об опасности приобретения мяса свинины у непроверенных поставщиков. Оно может быть заражено трихинеллезом, а некачественно обработанная и приготовленная продукция может привести к заражению человека. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве.
«Трихинеллез — опасное заболевание, которое чаще всего передается через употребление зараженного мяса, особенно свинины (заболевание, сопровождающееся лихорадкой, миалгиями, отеком лица, кожными сыпями — прим. URA.RU). Чтобы избежать заражения трихинеллезом: не употребляйте сырое или неправильно приготовленное мясо диких животных. Покупайте только мясо, прошедшее ветеринарную проверку», — сообщили в ведомстве.
Кроме этого, не стоит кормить необработанным мясом домашних животных. Перед употреблением мясо нужно варить длительное время, что убить всех возможных личинок. «Помните, что личинки трихинелл выживают при замораживании, засолке и копчении. И приобретайте мясо только в проверенных местах.», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало об опасности употребления в пищу мяса медведя, кабана и барсука. Эти животные также являются переносчиками трихинеллеза.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!