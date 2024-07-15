В Челябинске студентка колледжа покончила с собой

15 июля 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Девушка училась на втором курсе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске студентка второго курса одного из колледжей покончила с собой. По словам источника URA.RU, при ней была найдена предсмертная записка, в которой она просила никого не винить. «Девушку нашел в квартире ее парень. К месту были вызваны спецбригады. Но приехавшие медики лишь констатировали ее смерть», — рассказал источник. По данным URA.RU, в квартире была обнаружена предсмертная записка. В ней девушка просила никого не винить в причинах своего поступка. На момент смерти ей было 17 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 16:11 по местному времени. «Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске студентка второго курса одного из колледжей покончила с собой. По словам источника URA.RU, при ней была найдена предсмертная записка, в которой она просила никого не винить. «Девушку нашел в квартире ее парень. К месту были вызваны спецбригады. Но приехавшие медики лишь констатировали ее смерть», — рассказал источник. По данным URA.RU, в квартире была обнаружена предсмертная записка. В ней девушка просила никого не винить в причинах своего поступка. На момент смерти ей было 17 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 16:11 по местному времени. «Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.