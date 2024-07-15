В Челябинске студентка колледжа покончила с собой

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Трудовая книжка. Челябинск, студенческий билет, учащийся, студент
Девушка училась на втором курсе Фото:

В Челябинске студентка второго курса одного из колледжей покончила с собой. По словам источника URA.RU, при ней была найдена предсмертная записка, в которой она просила никого не винить.

«Девушку нашел в квартире ее парень. К месту были вызваны спецбригады. Но приехавшие медики лишь констатировали ее смерть», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в квартире была обнаружена предсмертная записка. В ней девушка просила никого не винить в причинах своего поступка. На момент смерти ей было 17 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 16:11 по местному времени. «Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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В Челябинске студентка второго курса одного из колледжей покончила с собой. По словам источника URA.RU, при ней была найдена предсмертная записка, в которой она просила никого не винить. «Девушку нашел в квартире ее парень. К месту были вызваны спецбригады. Но приехавшие медики лишь констатировали ее смерть», — рассказал источник. По данным URA.RU, в квартире была обнаружена предсмертная записка. В ней девушка просила никого не винить в причинах своего поступка. На момент смерти ей было 17 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 16:11 по местному времени. «Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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