Песков: внутриполитическое насилие в США беспокоит весь мир

16 июля 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что на фоне выборов в США внутриполитической арене происходит насилие Фото: Владимир Андреев © URA.RU При крупнейшей экономике в мире и больших тратах на военную отрасль в США происходит внутриполитическое насилие на фоне предвыборной кампании. Оно беспокоит весь мир, в том числе и Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Конечно, когда в такой стране на внутриполитической арене в ходе предвыборной кампании начинает превалировать насилие, то это предмет озабоченности всего мира, в том числе и России», — заявил Песков в интервью телеканалу «Звезда». Он также отметил, что у США крупнейшая экономика в мире, а на министерство обороны страны тратятся большие деньги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При крупнейшей экономике в мире и больших тратах на военную отрасль в США происходит внутриполитическое насилие на фоне предвыборной кампании. Оно беспокоит весь мир, в том числе и Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Конечно, когда в такой стране на внутриполитической арене в ходе предвыборной кампании начинает превалировать насилие, то это предмет озабоченности всего мира, в том числе и России», — заявил Песков в интервью телеканалу «Звезда». Он также отметил, что у США крупнейшая экономика в мире, а на министерство обороны страны тратятся большие деньги.