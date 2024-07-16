Песков: внутриполитическое насилие в США беспокоит весь мир

При крупнейшей экономике в мире и больших тратах на военную отрасль в США происходит внутриполитическое насилие на фоне предвыборной кампании. Оно беспокоит весь мир, в том числе и Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, когда в такой стране на внутриполитической арене в ходе предвыборной кампании начинает превалировать насилие, то это предмет озабоченности всего мира, в том числе и России», — заявил Песков в интервью телеканалу «Звезда». Он также отметил, что у США крупнейшая экономика в мире, а на министерство обороны страны тратятся большие деньги.
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