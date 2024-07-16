Песков: внутриполитическое насилие в США беспокоит весь мир

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что на фоне выборов в США внутриполитической арене происходит насилие Фото:

При крупнейшей экономике в мире и больших тратах на военную отрасль в США происходит внутриполитическое насилие на фоне предвыборной кампании. Оно беспокоит весь мир, в том числе и Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, когда в такой стране на внутриполитической арене в ходе предвыборной кампании начинает превалировать насилие, то это предмет озабоченности всего мира, в том числе и России», — заявил Песков в интервью телеканалу «Звезда». Он также отметил, что у США крупнейшая экономика в мире, а на министерство обороны страны тратятся большие деньги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При крупнейшей экономике в мире и больших тратах на военную отрасль в США происходит внутриполитическое насилие на фоне предвыборной кампании. Оно беспокоит весь мир, в том числе и Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Конечно, когда в такой стране на внутриполитической арене в ходе предвыборной кампании начинает превалировать насилие, то это предмет озабоченности всего мира, в том числе и России», — заявил Песков в интервью телеканалу «Звезда». Он также отметил, что у США крупнейшая экономика в мире, а на министерство обороны страны тратятся большие деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...