Президент Франции Эммануэль Макрон вмешивается в процесс переговоров между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине, пытаясь сорвать возможному заключению сделки между странами. Об этом сообщает один их французских информационных порталов.
"Эта навязчивая идея Макрона (создание европейских войск — прим. URA.RU) в отношении России с каждым днем становится все более агрессивной... Макрон навязывает свое участие в процессе, чтобы сорвать сделку", — пишет AgoraVox. По данным издания, идея французского лидера о формировании европейских вооруженных сил ставит под угрозу дипломатические переговоры о мире между США и РФ.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался по поводу заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, который охарактеризовал граждан РФ как «людоедов и хищников». Глава внешнеполитического ведомства выразил надежду, что подобные высказывания доставляют самому Макрону дискомфорт и мешают спокойно спать.
