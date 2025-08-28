RT: ФБК* массово увольняет сотрудников

ФБК* уволило четверть сотрудников после прекращения финансирования США и неудачных митингов
ФБК* уволило четверть сотрудников после прекращения финансирования США и неудачных митингов

С декабря 2024 года европейское юрлицо «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) сократило четверть своего персонала. Это следует из данных Фонда социального страхования Литвы (SODRA).

По состоянию на 8 августа 2025 года штат сотрудников фонда уменьшился на 19 человек — до 53, что составляет 26% от общего числа работников. Самое массовое увольнение из организации произошло в период с 29 марта по 4 апреля — тогда были сокращены 10 человек, количество сотрудников снизилось до 58. Данные SODRA передает RT.

В Европе ФБК* работает через литовскую компанию ACF Europe. По данным SODRA, на декабрь 2024 года в ACF Europe работали 72 человека, среди которых были операторы, монтажеры, райтеры и ведущие эфиров на YouTube-каналах фонда. Массовые увольнения совпали по времени с окончанием мероприятий, связанных с оппозиционным митингом в Берлине в марте 2025 года, которые вызвали неоднозначную реакцию у людей. Кроме того, сокращения начались после того, как избранный президент США Дональд Трамп объявил о заморозке внешней поддержки для иностранных организаций и государств.

*Фонд борьбы с коррупцией, ФБК — признан в России иноагентом.

