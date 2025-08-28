Расстройства настроения, эпилепсия и шизофрения: с какими заболеваниями не пустят за руль с 1 сентября

С 1 сентября водителям с шизофренией нельзя садиться за руль
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России не пустят за руль лиц с тяжелыми психическими расстройствами
В России не пустят за руль лиц с тяжелыми психическими расстройствами Фото:

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила прохождения водительской медкомиссии. Изменен перечень противопоказаний для управления транспортом, смягчены требования к ряду заболеваний. 

В обновленном списке сняты некоторые ограничения для граждан с нарушениями слуха и цветовосприятия. Кандидаты на водительские права смогут получить допуск к управлению мотоциклами, легковыми автомобилями и микроавтобусами, если снижение слуха или дальтонизм не угрожают безопасности движения. Также расширен перечень заболеваний, при которых запрещено водить личный транспорт. С какими заболеваниями запрещается садиться за руль — в материале URA.RU.

Обновленный перечень противопоказаний

Обновленный перечень противопоказаний состоит из 11 заболеваний и включает: органические психические расстройства, шизофрению и бредовые состояния, аффективные и связанные со стрессом расстройства, расстройства личности, умственную отсталость, общие психологические нарушения, психические расстройства из-за употребления психоактивных веществ, эпилепсию, аномалии цветового зрения и бинокулярную слепоту. Существенных изменений, кроме подхода к цветовой слепоте, не произошло.

Из перечня противопоказаний исключили абсолютный запрет на вождение при ахроматопсии, заменив его более широкой формулировкой «аномалии цветового зрения». Решение о допуске к управлению автотранспортом теперь будет принимать врач на основании индивидуального осмотра. В то же время полный запрет сохраняется для лиц с тяжелыми психическими расстройствами, эпилепсией, органическими поражениями центральной нервной системы и бинокулярной слепотой.

«Большая часть связана с заболеваниями центральной нервной системы, психическими нарушениями. Полностью вылечить пациента с болезнью Паркинсона на сегодняшний день невозможно», — поясняет доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского университета Наталья Суворинова. 

Психиатр Дмитрий Стежков добавил, что включение таких диагнозов, как аутизм, в перечень противопоказаний носит скорее формальный характер: на практике вопрос допуска решает лечащий врач по состоянию конкретного пациента. По его словам, наличие диагноза не всегда означает автоматический запрет на получение водительских прав.

Новые медицинские противопоказания для водителей
Новые медицинские противопоказания для водителей
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила прохождения водительской медкомиссии. Изменен перечень противопоказаний для управления транспортом, смягчены требования к ряду заболеваний.  В обновленном списке сняты некоторые ограничения для граждан с нарушениями слуха и цветовосприятия. Кандидаты на водительские права смогут получить допуск к управлению мотоциклами, легковыми автомобилями и микроавтобусами, если снижение слуха или дальтонизм не угрожают безопасности движения. Также расширен перечень заболеваний, при которых запрещено водить личный транспорт. С какими заболеваниями запрещается садиться за руль — в материале URA.RU. Обновленный перечень противопоказаний Обновленный перечень противопоказаний состоит из 11 заболеваний и включает: органические психические расстройства, шизофрению и бредовые состояния, аффективные и связанные со стрессом расстройства, расстройства личности, умственную отсталость, общие психологические нарушения, психические расстройства из-за употребления психоактивных веществ, эпилепсию, аномалии цветового зрения и бинокулярную слепоту. Существенных изменений, кроме подхода к цветовой слепоте, не произошло. Из перечня противопоказаний исключили абсолютный запрет на вождение при ахроматопсии, заменив его более широкой формулировкой «аномалии цветового зрения». Решение о допуске к управлению автотранспортом теперь будет принимать врач на основании индивидуального осмотра. В то же время полный запрет сохраняется для лиц с тяжелыми психическими расстройствами, эпилепсией, органическими поражениями центральной нервной системы и бинокулярной слепотой. Психиатр Дмитрий Стежков добавил, что включение таких диагнозов, как аутизм, в перечень противопоказаний носит скорее формальный характер: на практике вопрос допуска решает лечащий врач по состоянию конкретного пациента. По его словам, наличие диагноза не всегда означает автоматический запрет на получение водительских прав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...