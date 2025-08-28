С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила прохождения водительской медкомиссии. Изменен перечень противопоказаний для управления транспортом, смягчены требования к ряду заболеваний.
В обновленном списке сняты некоторые ограничения для граждан с нарушениями слуха и цветовосприятия. Кандидаты на водительские права смогут получить допуск к управлению мотоциклами, легковыми автомобилями и микроавтобусами, если снижение слуха или дальтонизм не угрожают безопасности движения. Также расширен перечень заболеваний, при которых запрещено водить личный транспорт. С какими заболеваниями запрещается садиться за руль — в материале URA.RU.
Обновленный перечень противопоказаний
Обновленный перечень противопоказаний состоит из 11 заболеваний и включает: органические психические расстройства, шизофрению и бредовые состояния, аффективные и связанные со стрессом расстройства, расстройства личности, умственную отсталость, общие психологические нарушения, психические расстройства из-за употребления психоактивных веществ, эпилепсию, аномалии цветового зрения и бинокулярную слепоту. Существенных изменений, кроме подхода к цветовой слепоте, не произошло.
Из перечня противопоказаний исключили абсолютный запрет на вождение при ахроматопсии, заменив его более широкой формулировкой «аномалии цветового зрения». Решение о допуске к управлению автотранспортом теперь будет принимать врач на основании индивидуального осмотра. В то же время полный запрет сохраняется для лиц с тяжелыми психическими расстройствами, эпилепсией, органическими поражениями центральной нервной системы и бинокулярной слепотой.
«Большая часть связана с заболеваниями центральной нервной системы, психическими нарушениями. Полностью вылечить пациента с болезнью Паркинсона на сегодняшний день невозможно», — поясняет доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского университета Наталья Суворинова.
Психиатр Дмитрий Стежков добавил, что включение таких диагнозов, как аутизм, в перечень противопоказаний носит скорее формальный характер: на практике вопрос допуска решает лечащий врач по состоянию конкретного пациента. По его словам, наличие диагноза не всегда означает автоматический запрет на получение водительских прав.
