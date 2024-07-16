В каких регионах РФ экстренно отключат электричество после сбоя на АЭС. Список

В Сочи введут временные ограничения потребления энергии из-за нагрузок по ЮФО

16 июля 2024 в 22:44 Размер текста - 17 +

В работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС произошел сбой Фото: ArtemBegotsky/wikipedial.org/CC BY-SA 4.0 Из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС были введены ограничения в энергосистеме юга России, в результате чего оказались обесточены города и населенные пункты. О том, какие регионы страны останутся без света — в материале URA.RU. Что случилось Несколько миллионов человек, проживающих на Юге России, остались без электричества. Причиной стал сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, питающей весь Южный федеральный округ. В пресс-службе госкорпорации «Росатом» рассказали, что отключение энергоблока на Ростовской АЭС произошло автоматически из-за неполадок на турбогенераторе. В настоящее время выясняются причины инцидента, при этом радиационный фон не превышает норму. Южные регионы России В связи с повышенными нагрузками на энергосистему, Министерство энергетики России объявило о введении временных ограничений на потребление электроэнергии в объеме 1,5 гигаватт. В числе затронутых городов — Ростов-на-Дону, Таганрог, Элиста, Анапа, Армавир, Геленджик, Новороссийск, Сочи, Краснодар и Ставропольский край. Пятигорскэнерго сообщил, что 16 июля введен график временного отключения электроэнергии. В связи с этим будут обесточены потребители Пятигорска, а также сел Горячеводский, Свободы, Винсады и Энергетик. При этом ограничения продлятся до четырех часов. В результате ограничений жители этих регионов столкнулись с отключениями уличного освещения, неработающими светофорами, сокращением работы общественного транспорта (как, например, в Краснодаре), увеличением пробок на дорогах и проблемами в мобильной связи (отмечены в Новороссийске). Отдельно отмечается ситуация в Крыму, где компания «Крымэнерго» также сообщила о веерных отключениях электричества. Причиной стала аномальная жара, из-за которой были введены временные графики подачи электроэнергии. В Севастополе из-за отключений прекратила свою работу троллейбусная сеть. Северная Осетия и Кабардино-Балкария Из-за аварии на Ростовской АЭС временные отключения электроэнергии затронули республику Кабардино-Балкария. Без света остались город Нальчик, некоторые населенные пункты Баксанского, Зольского, Лескенского, Майского, Прохладненского и Чегемского районов. Графики временного отключения ввели и в Северной Осетии. Бурятия Кроме того, авария произошла на Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии. Станция вырабатывает электричество не только для Бурятии, но и для Забайкальского края. В республике пропало электричество у более 115 тысяч человек в 75 населенных пунктах. Отключение электричества произошло в ряде микрорайонов Улан-Удэ. На устранение причины отключения может уйти два часа, сообщила мэрия города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС были введены ограничения в энергосистеме юга России, в результате чего оказались обесточены города и населенные пункты. О том, какие регионы страны останутся без света — в материале URA.RU. Несколько миллионов человек, проживающих на Юге России, остались без электричества. Причиной стал сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, питающей весь Южный федеральный округ. В пресс-службе госкорпорации «Росатом» рассказали, что отключение энергоблока на Ростовской АЭС произошло автоматически из-за неполадок на турбогенераторе. В настоящее время выясняются причины инцидента, при этом радиационный фон не превышает норму. В связи с повышенными нагрузками на энергосистему, Министерство энергетики России объявило о введении временных ограничений на потребление электроэнергии в объеме 1,5 гигаватт. В числе затронутых городов — Ростов-на-Дону, Таганрог, Элиста, Анапа, Армавир, Геленджик, Новороссийск, Сочи, Краснодар и Ставропольский край. Пятигорскэнерго сообщил, что 16 июля введен график временного отключения электроэнергии. В связи с этим будут обесточены потребители Пятигорска, а также сел Горячеводский, Свободы, Винсады и Энергетик. При этом ограничения продлятся до четырех часов. В результате ограничений жители этих регионов столкнулись с отключениями уличного освещения, неработающими светофорами, сокращением работы общественного транспорта (как, например, в Краснодаре), увеличением пробок на дорогах и проблемами в мобильной связи (отмечены в Новороссийске). Отдельно отмечается ситуация в Крыму, где компания «Крымэнерго» также сообщила о веерных отключениях электричества. Причиной стала аномальная жара, из-за которой были введены временные графики подачи электроэнергии. В Севастополе из-за отключений прекратила свою работу троллейбусная сеть. Из-за аварии на Ростовской АЭС временные отключения электроэнергии затронули республику Кабардино-Балкария. Без света остались город Нальчик, некоторые населенные пункты Баксанского, Зольского, Лескенского, Майского, Прохладненского и Чегемского районов. Графики временного отключения ввели и в Северной Осетии. Кроме того, авария произошла на Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии. Станция вырабатывает электричество не только для Бурятии, но и для Забайкальского края. В республике пропало электричество у более 115 тысяч человек в 75 населенных пунктах. Отключение электричества произошло в ряде микрорайонов Улан-Удэ. На устранение причины отключения может уйти два часа, сообщила мэрия города.