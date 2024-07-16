Челябинские подростки рассчитывают на зарплату в 31 тысячу рублей

Подростки в Челябинской области в среднем желают получать зарплату размером в 31,6 тысячи рублей. Как URA.RU 17 июля сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», за год уровень желаемого дохода вырос на 26%.
«Количество резюме юных соискателей в возрасте 14-17 лет в Челябинской области за месяц увеличилось на 53%. При этом за год средняя желаемая зарплата юных соискателей выросла на 26% и составила 31,6 тысячи рублей», — отметили специалисты сервиса.
Выяснилось, что девушки из Челябинска хотят зарабатывать на 7% больше, чем юноши. Их среднее зарплатное ожидание достигло 32,4 тысячи рублей, у парней показатель составил 30,1 тысячи.
Работодатели стали чаще просматривать резюме молодых людей. За месяц представители компаний открыли на 41% резюме больше, и связано это с кадровым голодом.
«Работодатели в борьбе с кадровым дефицитом используют максимум инструментов. В том числе все чаще стараются привлечь для работы юных кандидатов», — подытожили в офисе «Зарплаты.ру».
Аналитики сервиса выяснили, кем хочет работать молодежь. В основном подростки ищут подработку официантами и баристами, упаковщиками и комплектовщиками, курьерами, продавцами, администраторами, менеджерами по продажам.
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