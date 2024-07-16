16 июля 2024

Челябинские подростки рассчитывают на зарплату в 31 тысячу рублей

«Зарплата.ру»: желаемый доход челябинских подростков за год вырос на 26%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа официантами и баристами входит в топ предпочтений молодых челябинцев
Работа официантами и баристами входит в топ предпочтений молодых челябинцев Фото:

Подростки в Челябинской области в среднем желают получать зарплату размером в 31,6 тысячи рублей. Как URA.RU 17 июля сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», за год уровень желаемого дохода вырос на 26%.

«Количество резюме юных соискателей в возрасте 14-17 лет в Челябинской области за месяц увеличилось на 53%. При этом за год средняя желаемая зарплата юных соискателей выросла на 26% и составила 31,6 тысячи рублей», — отметили специалисты сервиса.

Выяснилось, что девушки из Челябинска хотят зарабатывать на 7% больше, чем юноши. Их среднее зарплатное ожидание достигло 32,4 тысячи рублей, у парней показатель составил 30,1 тысячи.

Работодатели стали чаще просматривать резюме молодых людей. За месяц представители компаний открыли на 41% резюме больше, и связано это с кадровым голодом.

«Работодатели в борьбе с кадровым дефицитом используют максимум инструментов. В том числе все чаще стараются привлечь для работы юных кандидатов», — подытожили в офисе «Зарплаты.ру».

Аналитики сервиса выяснили, кем хочет работать молодежь. В основном подростки ищут подработку официантами и баристами, упаковщиками и комплектовщиками, курьерами, продавцами, администраторами, менеджерами по продажам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подростки в Челябинской области в среднем желают получать зарплату размером в 31,6 тысячи рублей. Как URA.RU 17 июля сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», за год уровень желаемого дохода вырос на 26%. «Количество резюме юных соискателей в возрасте 14-17 лет в Челябинской области за месяц увеличилось на 53%. При этом за год средняя желаемая зарплата юных соискателей выросла на 26% и составила 31,6 тысячи рублей», — отметили специалисты сервиса. Выяснилось, что девушки из Челябинска хотят зарабатывать на 7% больше, чем юноши. Их среднее зарплатное ожидание достигло 32,4 тысячи рублей, у парней показатель составил 30,1 тысячи. Работодатели стали чаще просматривать резюме молодых людей. За месяц представители компаний открыли на 41% резюме больше, и связано это с кадровым голодом. «Работодатели в борьбе с кадровым дефицитом используют максимум инструментов. В том числе все чаще стараются привлечь для работы юных кандидатов», — подытожили в офисе «Зарплаты.ру». Аналитики сервиса выяснили, кем хочет работать молодежь. В основном подростки ищут подработку официантами и баристами, упаковщиками и комплектовщиками, курьерами, продавцами, администраторами, менеджерами по продажам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...