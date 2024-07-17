За кресло снятого с должности главврача свердловского онкоцентра поборются три человека

На пост главврача свердловского онкоцентра претендует Владимир Истомин
© Служба новостей «URA.RU»
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Кто в итоге станет главврачом свердловского онкоцентра — пока интрига Фото:

Возможным преемником экс-главврача свердловского онкоцентра Бориса Мейлаха, которого недавно сняли с должности, называют начмеда больницы №20 Екатеринбурга Владимира Истомина. Об этом URA.RU рассказал источник в диспансере.

«В медицинской тусовке обсуждают кандидатуру Истомина, говорят, в минздраве рассматривают его на место Мейлаха. Когда-то он работал в онкоцентре, был заведующим абдоминального отделения, и несколько лет назад ушел в больницу №20, где стал первым замом главврача. Очень серьезный, очень талантливый хирург-онколог. У него есть лидерские качества, и многие сотрудники были бы рады быть с ним в одной команде», — рассказал собеседник агентства. Он сказал, что на сегодняшний день это самый вероятный кандидат.

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Также возможной кандидатурой называют зама главврача онкоцентра Евгения Киселева, который после отставки шефа стал исполняющим обязанности и сейчас руководит лечебным учреждением. Правда, сам коллектив не хотел бы подобного решения. «Киселев привык исполнять приказы, он лояльный исполнитель. Возможно, кому-то он был бы удобен, но люди хотят видеть во главе учреждения более мощную фигуру», — пояснил собеседник.

Также ранее назывался и третий кандидат на место Мейлаха — главврач ЦГБ №3, высококлассный травматолог Антон Старков. «Вопрос о преемнике нового руководителя пока открыт. В любом случае, нам нужен человек, который смог бы поднять онкодиспансер с колен. Нужен лидер, который умеет принимать решения и отстаивать их», — сказал второй сотрудник учреждения.

Скандал в онкоцентре разразился в конце мая, когда коллектив во всеуслышание выразил недоверие Борису Мейлаху. Его обвинили в чрезмерной скупости, самоуправстве и хамском отношении к подчиненным. Медики заявили, что не желают работать под руководством Мейлаха, потребовали его отставки и пригрозили массовыми увольнениями. Вскоре после этого главврач ушел на больничный, где и находится до сих пор.

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Возможным преемником экс-главврача свердловского онкоцентра Бориса Мейлаха, которого недавно сняли с должности, называют начмеда больницы №20 Екатеринбурга Владимира Истомина. Об этом URA.RU рассказал источник в диспансере. «В медицинской тусовке обсуждают кандидатуру Истомина, говорят, в минздраве рассматривают его на место Мейлаха. Когда-то он работал в онкоцентре, был заведующим абдоминального отделения, и несколько лет назад ушел в больницу №20, где стал первым замом главврача. Очень серьезный, очень талантливый хирург-онколог. У него есть лидерские качества, и многие сотрудники были бы рады быть с ним в одной команде», — рассказал собеседник агентства. Он сказал, что на сегодняшний день это самый вероятный кандидат. Также возможной кандидатурой называют зама главврача онкоцентра Евгения Киселева, который после отставки шефа стал исполняющим обязанности и сейчас руководит лечебным учреждением. Правда, сам коллектив не хотел бы подобного решения. «Киселев привык исполнять приказы, он лояльный исполнитель. Возможно, кому-то он был бы удобен, но люди хотят видеть во главе учреждения более мощную фигуру», — пояснил собеседник. Также ранее назывался и третий кандидат на место Мейлаха — главврач ЦГБ №3, высококлассный травматолог Антон Старков. «Вопрос о преемнике нового руководителя пока открыт. В любом случае, нам нужен человек, который смог бы поднять онкодиспансер с колен. Нужен лидер, который умеет принимать решения и отстаивать их», — сказал второй сотрудник учреждения. Скандал в онкоцентре разразился в конце мая, когда коллектив во всеуслышание выразил недоверие Борису Мейлаху. Его обвинили в чрезмерной скупости, самоуправстве и хамском отношении к подчиненным. Медики заявили, что не желают работать под руководством Мейлаха, потребовали его отставки и пригрозили массовыми увольнениями. Вскоре после этого главврач ушел на больничный, где и находится до сих пор.
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