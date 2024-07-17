Общество Shot: экс-главред «Ведомостей» умер после инсульта 17 июля 2024 в 14:02 Размер текста - 17 + Экс-главред «Ведомостей» Андрей Шмаров умер от инсульта Фото: Facebook.com/ashmarov (meta экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров умер от инсульта в Москве. Об этом сообщил SHOT. «В Москве умер экс-главред „Ведомостей“ Андрей Шмаров», — рассказали в telegram-канале SHOT. 69-летний журналист вызвал к себе скорую еще 1 июля, сказал медикам, что случайно упал у себя дома. В больнице у него диагностировали переломы и инсульты. Шмарова экстренно госпитализировали в реанимацию. Точную причину смерти позже обнаружат эксперты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров умер от инсульта в Москве. Об этом сообщил SHOT. «В Москве умер экс-главред „Ведомостей“ Андрей Шмаров», — рассказали в telegram-канале SHOT. 69-летний журналист вызвал к себе скорую еще 1 июля, сказал медикам, что случайно упал у себя дома. В больнице у него диагностировали переломы и инсульты. Шмарова экстренно госпитализировали в реанимацию. Точную причину смерти позже обнаружат эксперты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям