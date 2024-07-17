Shot: экс-главред «Ведомостей» умер после инсульта

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Экс-главред "Ведомостей" Андрей Шмаров. Stock
Экс-главред «Ведомостей» Андрей Шмаров умер от инсульта Фото:

Бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров умер от инсульта в Москве. Об этом сообщил SHOT.

«В Москве умер экс-главред „Ведомостей“ Андрей Шмаров», — рассказали в telegram-канале SHOT. 69-летний журналист вызвал к себе скорую еще 1 июля, сказал медикам, что случайно упал у себя дома.

В больнице у него диагностировали переломы и инсульты. Шмарова экстренно госпитализировали в реанимацию. Точную причину смерти позже обнаружат эксперты.

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Бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров умер от инсульта в Москве. Об этом сообщил SHOT. «В Москве умер экс-главред „Ведомостей“ Андрей Шмаров», — рассказали в telegram-канале SHOT. 69-летний журналист вызвал к себе скорую еще 1 июля, сказал медикам, что случайно упал у себя дома. В больнице у него диагностировали переломы и инсульты. Шмарова экстренно госпитализировали в реанимацию. Точную причину смерти позже обнаружат эксперты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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