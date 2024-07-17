Shot: экс-главред «Ведомостей» умер после инсульта

Экс-главред «Ведомостей» Андрей Шмаров умер от инсульта
Бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров умер от инсульта в Москве. Об этом сообщил SHOT.
«В Москве умер экс-главред „Ведомостей“ Андрей Шмаров», — рассказали в telegram-канале SHOT. 69-летний журналист вызвал к себе скорую еще 1 июля, сказал медикам, что случайно упал у себя дома.
В больнице у него диагностировали переломы и инсульты. Шмарова экстренно госпитализировали в реанимацию. Точную причину смерти позже обнаружат эксперты.
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