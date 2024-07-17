Инициаторы драки не имеют претензий к силовикам
Инициаторы массовой драки на границе Челябинской области и Казахстана записали видео с извинениями. Претензий к работе российских силовиков они не имеют.
«Впредь обязуюсь соблюдать закон. Призываю своих земляков такого не повторять. Претензий к российским и казахским силовикам не имею», — сообщают зачинщики драки.
Массовая драка на нейтральной территории при пересечении границы с Казахстаном произошла 14 июля. По предварительным данным, один из зачинщиков подрезал другого в очереди. Силовикам удалось оперативно остановить потасовку.
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