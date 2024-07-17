Стала известна рыночная цена квадратного метра жилья в Челябинске

В Челябинске рыночная стоимость квадратного метра жилья в третьем квартале 2024 года составила 94 тысячи рублей. Это сообщается в документе на сайте мэрии.
«Установить норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по Челябинску на третий квартал 2024 года в размере 94 тысяч рублей. Норматив применяется для расчета размера соцвыплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям — участникам госпрограмм», — сообщается на сайте.
По нормативу стоимости квадратного метра жилья будут насчитываться социальные выплаты на приобретение и строительство домов и квартир для жителей Челябинской области. Стоимость квадрата в Челябинске со второго квартала 2024 года подорожала на семь тысяч рублей (тогда она составляла 87 тысяч рублей), с первого квартала — на 14 тысяч рублей.
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