Исполнитель «Чудной долины» Мистер Кредо попал в «ловушку» из-за долгов

Певец Мистер Кредо не смог улететь в Казахстан из-за долгов

18 июля 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Мистер Кредо не смог улететь в Казахстан из Москвы из-за долгов Фото: Мистер Кредо/https://vk.com/mr.credo_official Исполнитель песни «Чудная долина» Mr.Credo не смог улететь в Казахстан из Москвы из-за долгов. Артист пытался попасть в Казахстан через Беларусь, но у него это также не получилось. Об это сообщил Shot. «Выяснилось, что Mr.Credo не смог вылететь из Москвы из-за долгов. Его пытались отправить через Минск, но и тут незадача: музыкант почему-то забыл, что просрочил загранпаспорт», — поделились в telegram-канале SHOT. Александр Махонин под псевдонимом Мистер Кредо хотел поехать на ретро-фестиваль в Казахстане, чтобы исполнить свои легендарные песни про «Чудную долину». Организаторы фестиваля заранее заплатили музыканту, а также выполнили все его «комплексные условия по райдеру», однако добраться до Казахстана он так и не смог. Махонин должен получить 300 тысяч рублей российской налоговой. Дополнительно 40 тысяч — полиции из-за дорожных штрафов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполнитель песни «Чудная долина» Mr.Credo не смог улететь в Казахстан из Москвы из-за долгов. Артист пытался попасть в Казахстан через Беларусь, но у него это также не получилось. Об это сообщил Shot. «Выяснилось, что Mr.Credo не смог вылететь из Москвы из-за долгов. Его пытались отправить через Минск, но и тут незадача: музыкант почему-то забыл, что просрочил загранпаспорт», — поделились в telegram-канале SHOT. Александр Махонин под псевдонимом Мистер Кредо хотел поехать на ретро-фестиваль в Казахстане, чтобы исполнить свои легендарные песни про «Чудную долину». Организаторы фестиваля заранее заплатили музыканту, а также выполнили все его «комплексные условия по райдеру», однако добраться до Казахстана он так и не смог. Махонин должен получить 300 тысяч рублей российской налоговой. Дополнительно 40 тысяч — полиции из-за дорожных штрафов.