Исполнитель «Чудной долины» Мистер Кредо попал в «ловушку» из-за долгов

Певец Мистер Кредо не смог улететь в Казахстан из-за долгов
© Служба новостей «URA.RU»
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Мистер Кредо не смог улететь в Казахстан из Москвы из-за долгов Фото:

Исполнитель песни «Чудная долина» Mr.Credo не смог улететь в Казахстан из Москвы из-за долгов. Артист пытался попасть в Казахстан через Беларусь, но у него это также не получилось. Об это сообщил Shot.

«Выяснилось, что Mr.Credo не смог вылететь из Москвы из-за долгов. Его пытались отправить через Минск, но и тут незадача: музыкант почему-то забыл, что просрочил загранпаспорт», — поделились в telegram-канале SHOT.

Александр Махонин под псевдонимом Мистер Кредо хотел поехать на ретро-фестиваль в Казахстане, чтобы исполнить свои легендарные песни про «Чудную долину». Организаторы фестиваля заранее заплатили музыканту, а также выполнили все его «комплексные условия по райдеру», однако добраться до Казахстана он так и не смог.

Махонин должен получить 300 тысяч рублей российской налоговой. Дополнительно 40 тысяч — полиции из-за дорожных штрафов.

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Исполнитель песни «Чудная долина» Mr.Credo не смог улететь в Казахстан из Москвы из-за долгов. Артист пытался попасть в Казахстан через Беларусь, но у него это также не получилось. Об это сообщил Shot. «Выяснилось, что Mr.Credo не смог вылететь из Москвы из-за долгов. Его пытались отправить через Минск, но и тут незадача: музыкант почему-то забыл, что просрочил загранпаспорт», — поделились в telegram-канале SHOT. Александр Махонин под псевдонимом Мистер Кредо хотел поехать на ретро-фестиваль в Казахстане, чтобы исполнить свои легендарные песни про «Чудную долину». Организаторы фестиваля заранее заплатили музыканту, а также выполнили все его «комплексные условия по райдеру», однако добраться до Казахстана он так и не смог. Махонин должен получить 300 тысяч рублей российской налоговой. Дополнительно 40 тысяч — полиции из-за дорожных штрафов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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