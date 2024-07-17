На тушение цеха «Уралтрансмаша» в Екатеринбурге прибыли 37 спасателей и 14 единиц спецтехники. В настоящее время специалисты принимают все меры для тушения возгорания на площади 420 квадратных метров, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«На месте работают 37 человек личного состава и 14 единиц спецтехники. По оперативной информации площадь пожара составляет 420 квадратных метров. Специалисты МЧС принимают все меры для скорейшей локализации возгорания», — пояснили в ведомстве.
Пожар произошел днем 18 июля. Столбы дыма, исходящий из цеха, накрыл Эльмаш. Из горящего объекта выбрались трое работников, которые проводили демонтажные работы, пострадавших нет. В пресс-службе предприятия пояснили, что площадь пожара не превышает 200 «квадратов», а завод работает в штатном режиме.
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