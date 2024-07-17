17 июля 2024

На тушение «Уралтрансмаша» прибыли десятки спасателей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, возгорание, кислородный баллон, пожарный
Спасатели локализуют пожар на «Уралтрансмаше» Фото:

На тушение цеха «Уралтрансмаша» в Екатеринбурге прибыли 37 спасателей и 14 единиц спецтехники. В настоящее время специалисты принимают все меры для тушения возгорания на площади 420 квадратных метров, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«На месте работают 37 человек личного состава и 14 единиц спецтехники. По оперативной информации площадь пожара составляет 420 квадратных метров. Специалисты МЧС принимают все меры для скорейшей локализации возгорания», — пояснили в ведомстве.

Пожар произошел днем 18 июля. Столбы дыма, исходящий из цеха, накрыл Эльмаш. Из горящего объекта выбрались трое работников, которые проводили демонтажные работы, пострадавших нет. В пресс-службе предприятия пояснили, что площадь пожара не превышает 200 «квадратов», а завод работает в штатном режиме.

Площадь пожара составила 420 квадратных метров
Площадь пожара составила 420 квадратных метров
Фото:

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На тушение цеха «Уралтрансмаша» в Екатеринбурге прибыли 37 спасателей и 14 единиц спецтехники. В настоящее время специалисты принимают все меры для тушения возгорания на площади 420 квадратных метров, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «На месте работают 37 человек личного состава и 14 единиц спецтехники. По оперативной информации площадь пожара составляет 420 квадратных метров. Специалисты МЧС принимают все меры для скорейшей локализации возгорания», — пояснили в ведомстве. Пожар произошел днем 18 июля. Столбы дыма, исходящий из цеха, накрыл Эльмаш. Из горящего объекта выбрались трое работников, которые проводили демонтажные работы, пострадавших нет. В пресс-службе предприятия пояснили, что площадь пожара не превышает 200 «квадратов», а завод работает в штатном режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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