В Екатеринбурге днем 18 июля при проведении демонтажных работ загорелся цех «Уралтрансмаша». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.
«При проведении демонтажных работ на складе произошел пожар. Общая площадь не превышает 200 квадратных метров. Пострадавших нет, предприятие продолжает работать в штатном режиме», — сказали на заводе.
При этом в МЧС пояснили, что, по оперативной информации, площадь пожара составляет 420 квадратных метров. «Спасатели принимают все меры для скорейшей локализации возгорания. На месте работают 37 человек личного состава и 14 единиц спецтехники», — отметили в ведомстве.
Из-за пожара над Эльмашем поднялся огромный столб дыма, который разошелся по всему району. Из цеха самостоятельно эвакуировались трое работников. Больше в здании никого не было.
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