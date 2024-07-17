17 июля 2024

На оборонном заводе в Екатеринбурге вспыхнул пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, пожарная машина, возгорание
Пожар тушат десятки спасателей Фото:

В Екатеринбурге днем 18 июля при проведении демонтажных работ загорелся цех «Уралтрансмаша». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.

«При проведении демонтажных работ на складе произошел пожар. Общая площадь не превышает 200 квадратных метров. Пострадавших нет, предприятие продолжает работать в штатном режиме», — сказали на заводе.

При этом в МЧС пояснили, что, по оперативной информации, площадь пожара составляет 420 квадратных метров. «Спасатели принимают все меры для скорейшей локализации возгорания. На месте работают 37 человек личного состава и 14 единиц спецтехники», — отметили в ведомстве.

Из-за пожара над Эльмашем поднялся огромный столб дыма, который разошелся по всему району. Из цеха самостоятельно эвакуировались трое работников. Больше в здании никого не было.

Дым разошелся по всему району
Дым разошелся по всему району
Фото:

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В Екатеринбурге днем 18 июля при проведении демонтажных работ загорелся цех «Уралтрансмаша». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. «При проведении демонтажных работ на складе произошел пожар. Общая площадь не превышает 200 квадратных метров. Пострадавших нет, предприятие продолжает работать в штатном режиме», — сказали на заводе. При этом в МЧС пояснили, что, по оперативной информации, площадь пожара составляет 420 квадратных метров. «Спасатели принимают все меры для скорейшей локализации возгорания. На месте работают 37 человек личного состава и 14 единиц спецтехники», — отметили в ведомстве. Из-за пожара над Эльмашем поднялся огромный столб дыма, который разошелся по всему району. Из цеха самостоятельно эвакуировались трое работников. Больше в здании никого не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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