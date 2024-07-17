17 июля 2024

В Екатеринбурге горит промзона, весь район в дыму. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, пожар, тушение огня, огонь
Площадь пожара достигла 300 квадратных метров Фото:

В Екатеринбурге жители Эльмаш заметили огромный столб дыма, исходящий с горящей промзоны, который расходится по всему району. Общая площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«На Эльмаше что-то горит в районе промзоны. Дым поднимается над домами и расходится по всему району. Слышны мигалки спасателей», — сказал собеседник. Второй очевидец отметил, что горит кровля пустого цеха на площади 300 квадратных метров. Там велись сварочные работы. «Трое работников эвакуировались самостоятельно, больше в цеху людей не было», — подчеркнул читатель.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

Дым идет из пустого цеха
Дым идет из пустого цеха
Фото:

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В Екатеринбурге жители Эльмаш заметили огромный столб дыма, исходящий с горящей промзоны, который расходится по всему району. Общая площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «На Эльмаше что-то горит в районе промзоны. Дым поднимается над домами и расходится по всему району. Слышны мигалки спасателей», — сказал собеседник. Второй очевидец отметил, что горит кровля пустого цеха на площади 300 квадратных метров. Там велись сварочные работы. «Трое работников эвакуировались самостоятельно, больше в цеху людей не было», — подчеркнул читатель. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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