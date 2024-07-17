В Екатеринбурге жители Эльмаш заметили огромный столб дыма, исходящий с горящей промзоны, который расходится по всему району. Общая площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
«На Эльмаше что-то горит в районе промзоны. Дым поднимается над домами и расходится по всему району. Слышны мигалки спасателей», — сказал собеседник. Второй очевидец отметил, что горит кровля пустого цеха на площади 300 квадратных метров. Там велись сварочные работы. «Трое работников эвакуировались самостоятельно, больше в цеху людей не было», — подчеркнул читатель.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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