В Магнитогорске умер от онкологии известный журналист Павел Верстов

В Магнитогорске (Челябинская область) на 53-м году жизни скончался журналист, директор агентства «Верстов.Инфо» Павел Верстов. Об этом 19 июля сообщило агентство «Верстов. Инфо».
«Пять лет назад жизнь Павла Борисовича перевернулась. Он начал борьбу с серьезным заболеванием и в очередной раз показал себя настоящим бойцом. Но болезнь оказалась сильнее. Сегодня, 19 июля, Павла Верстова не стало», — сообщает издание.
Верстов трудился корреспондентом газеты «Магнитогорский рабочий», был главным редактором газет «Наша Магнитка» и «Диалог», создателем и руководителем информагентства «Верстов.Инфо». Работал депутатом магнитогорского собрания, был заместителем председателя городской общественной палаты. Также после постановки диагноза стал онкоблогером, рассказывая, как живет человек с онкозаболеванием.
Верстов скончался в больнице утром 19 июля. О дате и месте прощания станет известно позднее.
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