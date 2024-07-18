18 июля 2024

В Магнитогорске умер от онкологии известный журналист Павел Верстов

© Служба новостей «URA.RU»
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Павлу Верстову было 52 года
Павлу Верстову было 52 года Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) на 53-м году жизни скончался журналист, директор агентства «Верстов.Инфо» Павел Верстов. Об этом 19 июля сообщило агентство «Верстов. Инфо».

«Пять лет назад жизнь Павла Борисовича перевернулась. Он начал борьбу с серьезным заболеванием и в очередной раз показал себя настоящим бойцом. Но болезнь оказалась сильнее. Сегодня, 19 июля, Павла Верстова не стало», — сообщает издание.

Верстов трудился корреспондентом газеты «Магнитогорский рабочий», был главным редактором газет «Наша Магнитка» и «Диалог», создателем и руководителем информагентства «Верстов.Инфо». Работал депутатом магнитогорского собрания, был заместителем председателя городской общественной палаты. Также после постановки диагноза стал онкоблогером, рассказывая, как живет человек с онкозаболеванием.

Верстов скончался в больнице утром 19 июля. О дате и месте прощания станет известно позднее.

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В Магнитогорске (Челябинская область) на 53-м году жизни скончался журналист, директор агентства «Верстов.Инфо» Павел Верстов. Об этом 19 июля сообщило агентство «Верстов. Инфо». «Пять лет назад жизнь Павла Борисовича перевернулась. Он начал борьбу с серьезным заболеванием и в очередной раз показал себя настоящим бойцом. Но болезнь оказалась сильнее. Сегодня, 19 июля, Павла Верстова не стало», — сообщает издание. Верстов трудился корреспондентом газеты «Магнитогорский рабочий», был главным редактором газет «Наша Магнитка» и «Диалог», создателем и руководителем информагентства «Верстов.Инфо». Работал депутатом магнитогорского собрания, был заместителем председателя городской общественной палаты. Также после постановки диагноза стал онкоблогером, рассказывая, как живет человек с онкозаболеванием. Верстов скончался в больнице утром 19 июля. О дате и месте прощания станет известно позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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