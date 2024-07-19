В Екатеринбург завезли тонны зараженных фруктов из Узбекистана

19 июля 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Зараженные плоды отправили на обеззараживание Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбург поступило 39,8 тонны фруктов из Узбекистана, в шести тоннах из которых специалисты Россельхознадзора обнаружили живых личинок. Зараженную продукцию отправили на обеззараживание, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. «При проведении карантинного фитосанитарного контроля выявлен карантинный вредный объект — живые личинки восточной плодожорки в партии нектаринов весом 3,74 тонны и в 2,28 тонны персиков», — следует из сообщения. После обеззараживания будет принято решение о выпуске фруктов в оборот. Восточная плодожорка является одним из опаснейших карантинных вредителей, поражающих плоды. Она может уничтожить до 100% урожая. В качестве кормовых растений предпочитает персик, грушу и айву. Ранее на на склад временного хранения в Свердловской области поступила партия 1,5 тонны зараженных яблок. Реализацию товара запретили и отправили на обеззараживание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбург поступило 39,8 тонны фруктов из Узбекистана, в шести тоннах из которых специалисты Россельхознадзора обнаружили живых личинок. Зараженную продукцию отправили на обеззараживание, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. «При проведении карантинного фитосанитарного контроля выявлен карантинный вредный объект — живые личинки восточной плодожорки в партии нектаринов весом 3,74 тонны и в 2,28 тонны персиков», — следует из сообщения. После обеззараживания будет принято решение о выпуске фруктов в оборот. Восточная плодожорка является одним из опаснейших карантинных вредителей, поражающих плоды. Она может уничтожить до 100% урожая. В качестве кормовых растений предпочитает персик, грушу и айву. Ранее на на склад временного хранения в Свердловской области поступила партия 1,5 тонны зараженных яблок. Реализацию товара запретили и отправили на обеззараживание.