В Екатеринбург завезли тонны зараженных фруктов из Узбекистана

В Екатеринбург поступило 39,8 тонны фруктов из Узбекистана, в шести тоннах из которых специалисты Россельхознадзора обнаружили живых личинок. Зараженную продукцию отправили на обеззараживание, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
«При проведении карантинного фитосанитарного контроля выявлен карантинный вредный объект — живые личинки восточной плодожорки в партии нектаринов весом 3,74 тонны и в 2,28 тонны персиков», — следует из сообщения. После обеззараживания будет принято решение о выпуске фруктов в оборот.
Восточная плодожорка является одним из опаснейших карантинных вредителей, поражающих плоды. Она может уничтожить до 100% урожая. В качестве кормовых растений предпочитает персик, грушу и айву.
Ранее на на склад временного хранения в Свердловской области поступила партия 1,5 тонны зараженных яблок. Реализацию товара запретили и отправили на обеззараживание.
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