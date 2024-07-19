На дороге из Челябинска в Новосибирск 19 июля в пробке застряло примерно 700 автомобилей. Как сообщил читатель URA.RU, он стоит в заторе почти пять часов.
«Произошел транспортный коллапс. Стоим почти пять часов на одном месте. Подсчитал, что в очереди не меньше 700 автомашин. Никакого движения, хотя по встречной полосе со стороны Кургана автомобили периодические едут», — рассказал URA.RU читатель.
В пробке много автомобилей, где находятся дети и пожилые. Сколько еще предстоит простоять, неизвестно. По звонкам на телефонный номер 112 оператор обращения фиксирует, но прояснить происходящее затрудняется.
«На 30-м км автодороги „Челябинск — Новосибирск“ ведется реконструкция проезжей части. Дорожники регулируют потоки с помощью светофора, организовано реверсивное движение. Экипаж ДПС помогает регулировать ситуацию», — сообщили URA.RU в управлении ГАИ по региону.
Планирующих поездку предложили выбрать объездной путь. Его маршрут лежит через поселки Лазурный, Черемушки, Харино и Миасское.
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