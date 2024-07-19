На автодороге из Челябинска в Новосибирск образовалась многочасовая пробка. Фото, видео

На дороге «Челябинск—Новосибирск» в пробке застряло до 700 машин
© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка образовалась из-за дорожного ремонта
Пробка образовалась из-за дорожного ремонта Фото:

На дороге из Челябинска в Новосибирск 19 июля в пробке застряло примерно 700 автомобилей. Как сообщил читатель URA.RU, он стоит в заторе почти пять часов.

«Произошел транспортный коллапс. Стоим почти пять часов на одном месте. Подсчитал, что в очереди не меньше 700 автомашин. Никакого движения, хотя по встречной полосе со стороны Кургана автомобили периодические едут», — рассказал URA.RU читатель.

В пробке много автомобилей, где находятся дети и пожилые. Сколько еще предстоит простоять, неизвестно. По звонкам на телефонный номер 112 оператор обращения фиксирует, но прояснить происходящее затрудняется.

«На 30-м км автодороги „Челябинск — Новосибирск“ ведется реконструкция проезжей части. Дорожники регулируют потоки с помощью светофора, организовано реверсивное движение. Экипаж ДПС помогает регулировать ситуацию», — сообщили URA.RU в управлении ГАИ по региону.

Планирующих поездку предложили выбрать объездной путь. Его маршрут лежит через поселки Лазурный, Черемушки, Харино и Миасское.

В пробке застряло до 700 автомашин
В пробке застряло до 700 автомашин
Фото:
Транспорт стоит около пяти часов
Транспорт стоит около пяти часов
Фото:

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На дороге из Челябинска в Новосибирск 19 июля в пробке застряло примерно 700 автомобилей. Как сообщил читатель URA.RU, он стоит в заторе почти пять часов. «Произошел транспортный коллапс. Стоим почти пять часов на одном месте. Подсчитал, что в очереди не меньше 700 автомашин. Никакого движения, хотя по встречной полосе со стороны Кургана автомобили периодические едут», — рассказал URA.RU читатель. В пробке много автомобилей, где находятся дети и пожилые. Сколько еще предстоит простоять, неизвестно. По звонкам на телефонный номер 112 оператор обращения фиксирует, но прояснить происходящее затрудняется. «На 30-м км автодороги „Челябинск — Новосибирск“ ведется реконструкция проезжей части. Дорожники регулируют потоки с помощью светофора, организовано реверсивное движение. Экипаж ДПС помогает регулировать ситуацию», — сообщили URA.RU в управлении ГАИ по региону. Планирующих поездку предложили выбрать объездной путь. Его маршрут лежит через поселки Лазурный, Черемушки, Харино и Миасское.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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