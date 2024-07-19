В Нижневартовске произошло ДТП с участием машины ДПС. Видео

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По сообщениям очевидцев, в автомобиль ДПС врезалась женщина-водитель
По сообщениям очевидцев, в автомобиль ДПС врезалась женщина-водитель Фото:

Авария с участием машины дорожно-патрульной службы произошла в Нижневартовске (ХМАО). По сообщениям очевидцев, в автомобиль сотрудников ДПС въехала женщина-водитель.

«На кольце Алеши ДТП с участием машины ДПС. Женщина, вроде, въехала в них», — написано в telegram-канале «ЧП Нижневартовск».

О погибших и пострадавших не сообщается. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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Авария с участием машины дорожно-патрульной службы произошла в Нижневартовске (ХМАО). По сообщениям очевидцев, в автомобиль сотрудников ДПС въехала женщина-водитель. «На кольце Алеши ДТП с участием машины ДПС. Женщина, вроде, въехала в них», — написано в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». О погибших и пострадавших не сообщается. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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