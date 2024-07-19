По сообщениям очевидцев, в автомобиль ДПС врезалась женщина-водитель
Авария с участием машины дорожно-патрульной службы произошла в Нижневартовске (ХМАО). По сообщениям очевидцев, в автомобиль сотрудников ДПС въехала женщина-водитель.
«На кольце Алеши ДТП с участием машины ДПС. Женщина, вроде, въехала в них», — написано в telegram-канале «ЧП Нижневартовск».
О погибших и пострадавших не сообщается. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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