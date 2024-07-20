Челябинцы стали чаще бороться с насекомыми и грызунами туманом

В Челябинске за год в восемь раз вырос спрос на услуги обработки туманом

21 июля 2024 в 03:48 Размер текста - 17 +

Челябинцы стали чаще бороться с вредителями туманом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Спрос на услугу обработки холодным туманом, чтобы избавиться от насекомых в помещениях, за год вырос в Челябинске почти в восемь раз. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Услуги». «За год спрос на услуги обработки холодным туманом помещений, чтобы избавиться от тараканов, муравьев, клопов, блох, в Челябинске вырос почти в восемь раз. Мастера начали предлагать свои услуги на 74% чаще», — отметили аналитики. Также жители активнее начали прибегать к сухому туману и озорнированию, чтобы устранить нежелательных вредителей и неприятные запахи после зимнего застоя и ремонтов. В частности, с июня 2023 по июнь 2024 года спрос на услуги озонирования вырос в два раза, а предложение — на 64%. Как сообщало URA.RU ранее, челябинцы чаще начали заниматься на дачах посадкой деревьев и монтажом теплиц. Так, посадка живой изгороди стала популярнее на 18% по сравнению с июнем 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спрос на услугу обработки холодным туманом, чтобы избавиться от насекомых в помещениях, за год вырос в Челябинске почти в восемь раз. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Услуги». «За год спрос на услуги обработки холодным туманом помещений, чтобы избавиться от тараканов, муравьев, клопов, блох, в Челябинске вырос почти в восемь раз. Мастера начали предлагать свои услуги на 74% чаще», — отметили аналитики. Также жители активнее начали прибегать к сухому туману и озорнированию, чтобы устранить нежелательных вредителей и неприятные запахи после зимнего застоя и ремонтов. В частности, с июня 2023 по июнь 2024 года спрос на услуги озонирования вырос в два раза, а предложение — на 64%. Как сообщало URA.RU ранее, челябинцы чаще начали заниматься на дачах посадкой деревьев и монтажом теплиц. Так, посадка живой изгороди стала популярнее на 18% по сравнению с июнем 2023 года.