20 июля 2024
19 июля 2024

Челябинцы стали чаще бороться с насекомыми и грызунами туманом

В Челябинске за год в восемь раз вырос спрос на услуги обработки туманом
© Служба новостей «URA.RU»
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Комар. Москва, насекомое, комар
Челябинцы стали чаще бороться с вредителями туманом Фото:

Спрос на услугу обработки холодным туманом, чтобы избавиться от насекомых в помещениях, за год вырос в Челябинске почти в восемь раз. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Услуги».

«За год спрос на услуги обработки холодным туманом помещений, чтобы избавиться от тараканов, муравьев, клопов, блох, в Челябинске вырос почти в восемь раз. Мастера начали предлагать свои услуги на 74% чаще», — отметили аналитики.

Также жители активнее начали прибегать к сухому туману и озорнированию, чтобы устранить нежелательных вредителей и неприятные запахи после зимнего застоя и ремонтов. В частности, с июня 2023 по июнь 2024 года спрос на услуги озонирования вырос в два раза, а предложение — на 64%.

Как сообщало URA.RU ранее, челябинцы чаще начали заниматься на дачах посадкой деревьев и монтажом теплиц. Так, посадка живой изгороди стала популярнее на 18% по сравнению с июнем 2023 года.

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Спрос на услугу обработки холодным туманом, чтобы избавиться от насекомых в помещениях, за год вырос в Челябинске почти в восемь раз. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Услуги». «За год спрос на услуги обработки холодным туманом помещений, чтобы избавиться от тараканов, муравьев, клопов, блох, в Челябинске вырос почти в восемь раз. Мастера начали предлагать свои услуги на 74% чаще», — отметили аналитики. Также жители активнее начали прибегать к сухому туману и озорнированию, чтобы устранить нежелательных вредителей и неприятные запахи после зимнего застоя и ремонтов. В частности, с июня 2023 по июнь 2024 года спрос на услуги озонирования вырос в два раза, а предложение — на 64%. Как сообщало URA.RU ранее, челябинцы чаще начали заниматься на дачах посадкой деревьев и монтажом теплиц. Так, посадка живой изгороди стала популярнее на 18% по сравнению с июнем 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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