16 июля 2024

Челябинцы стали активней ставить теплицы и сажать деревья

Авито: Челябинцы активнее занялись на дачах посадкой деревьев и монтажом теплиц
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, дача, загородный дом, садовое товарищество, ст 40 лет октября
В Челябинске возрос спрос на обустройство приусадебных участков Фото:

Челябинцы в июне 2024 года активней занимались благоустройством своих участков, уделяя особое внимание посадке зеленых насаждений и монтажу теплиц. К такому выводы пришли аналитики «Авито Услуг», изучив востребованность дачных работ в регионе.

«Посадка живой изгороди стала популярнее на 18% по сравнению с июнем 2023 года. Чаще на 11% обращались за посадкой плодовых кустарников. Устройство газона также стало востребованнее на 41%», — сообщили в пресс-службе «Авито».

Спрос на доставку удобрений за год вырос на 263%, а на установку теплиц и парников — на 300%. В топ при этом вошли услуги по корчеванию пней и прокачке скважин.

Как сообщало URA.RU ранее, челябинцы в июне 2024 года стали массово скупать готовые дачные дома, бани и веранды. Так, за год продажи срубов и домов выросли на 81%.

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Челябинцы в июне 2024 года активней занимались благоустройством своих участков, уделяя особое внимание посадке зеленых насаждений и монтажу теплиц. К такому выводы пришли аналитики «Авито Услуг», изучив востребованность дачных работ в регионе. «Посадка живой изгороди стала популярнее на 18% по сравнению с июнем 2023 года. Чаще на 11% обращались за посадкой плодовых кустарников. Устройство газона также стало востребованнее на 41%», — сообщили в пресс-службе «Авито». Спрос на доставку удобрений за год вырос на 263%, а на установку теплиц и парников — на 300%. В топ при этом вошли услуги по корчеванию пней и прокачке скважин. Как сообщало URA.RU ранее, челябинцы в июне 2024 года стали массово скупать готовые дачные дома, бани и веранды. Так, за год продажи срубов и домов выросли на 81%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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