Челябинцы стали активней ставить теплицы и сажать деревья

Авито: Челябинцы активнее занялись на дачах посадкой деревьев и монтажом теплиц

17 июля 2024 в 00:19 Размер текста - 17 +

В Челябинске возрос спрос на обустройство приусадебных участков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинцы в июне 2024 года активней занимались благоустройством своих участков, уделяя особое внимание посадке зеленых насаждений и монтажу теплиц. К такому выводы пришли аналитики «Авито Услуг», изучив востребованность дачных работ в регионе. «Посадка живой изгороди стала популярнее на 18% по сравнению с июнем 2023 года. Чаще на 11% обращались за посадкой плодовых кустарников. Устройство газона также стало востребованнее на 41%», — сообщили в пресс-службе «Авито». Спрос на доставку удобрений за год вырос на 263%, а на установку теплиц и парников — на 300%. В топ при этом вошли услуги по корчеванию пней и прокачке скважин. Как сообщало URA.RU ранее, челябинцы в июне 2024 года стали массово скупать готовые дачные дома, бани и веранды. Так, за год продажи срубов и домов выросли на 81%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцы в июне 2024 года активней занимались благоустройством своих участков, уделяя особое внимание посадке зеленых насаждений и монтажу теплиц. К такому выводы пришли аналитики «Авито Услуг», изучив востребованность дачных работ в регионе. «Посадка живой изгороди стала популярнее на 18% по сравнению с июнем 2023 года. Чаще на 11% обращались за посадкой плодовых кустарников. Устройство газона также стало востребованнее на 41%», — сообщили в пресс-службе «Авито». Спрос на доставку удобрений за год вырос на 263%, а на установку теплиц и парников — на 300%. В топ при этом вошли услуги по корчеванию пней и прокачке скважин. Как сообщало URA.RU ранее, челябинцы в июне 2024 года стали массово скупать готовые дачные дома, бани и веранды. Так, за год продажи срубов и домов выросли на 81%.