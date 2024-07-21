В Кольцово изменили расписание вылета рейсов из-за задержки самолетов Red Wings

22 июля 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Самолет из Екатеринбурга в Астану задержан почти на шесть часов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово 22 июля изменено время вылета части рейсов авиакомпании Red Wings из-за ожидания двух судов в Екатеринбурге и Самаре. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика. «С целью обеспечения безопасности полетов время вылета части рейсов, вылетающих сегодня из Екатеринбурга, скорректировано. Изменения в расписании вызваны ожиданием двух воздушных судов в Екатеринбурге и Самаре, на которых сейчас ведутся дополнительные технические работы», — следует из сообщения. Так, вылет рейса WZ-1097 Екатеринбург — Астана задержан с 11:05 до 17:20. Представители авиакомпании отметили, что делают все возможное, чтобы минимизировать время ожидания вылета задержанных рейсов. «Приносим извинения за доставленные неудобства», — подытожил перевозчик. Ночью 22 июля в аэропорту Екатеринбурга на целую ночь задержали рейсы авиакомпании Red Wings до Сургута и Кемерово. Позже рейс WZ-1033 Екатеринбург — Самара был задержан на шесть часов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 22 июля изменено время вылета части рейсов авиакомпании Red Wings из-за ожидания двух судов в Екатеринбурге и Самаре. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика. «С целью обеспечения безопасности полетов время вылета части рейсов, вылетающих сегодня из Екатеринбурга, скорректировано. Изменения в расписании вызваны ожиданием двух воздушных судов в Екатеринбурге и Самаре, на которых сейчас ведутся дополнительные технические работы», — следует из сообщения. Так, вылет рейса WZ-1097 Екатеринбург — Астана задержан с 11:05 до 17:20. Представители авиакомпании отметили, что делают все возможное, чтобы минимизировать время ожидания вылета задержанных рейсов. «Приносим извинения за доставленные неудобства», — подытожил перевозчик. Ночью 22 июля в аэропорту Екатеринбурга на целую ночь задержали рейсы авиакомпании Red Wings до Сургута и Кемерово. Позже рейс WZ-1033 Екатеринбург — Самара был задержан на шесть часов.