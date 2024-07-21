21 июля 2024

В Кольцово изменили расписание вылета рейсов из-за задержки самолетов Red Wings

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, ред вингс, авиация, самолет, red wings
Самолет из Екатеринбурга в Астану задержан почти на шесть часов Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 22 июля изменено время вылета части рейсов авиакомпании Red Wings из-за ожидания двух судов в Екатеринбурге и Самаре. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

«С целью обеспечения безопасности полетов время вылета части рейсов, вылетающих сегодня из Екатеринбурга, скорректировано. Изменения в расписании вызваны ожиданием двух воздушных судов в Екатеринбурге и Самаре, на которых сейчас ведутся дополнительные технические работы», — следует из сообщения. Так, вылет рейса WZ-1097 Екатеринбург — Астана задержан с 11:05 до 17:20.

Представители авиакомпании отметили, что делают все возможное, чтобы минимизировать время ожидания вылета задержанных рейсов. «Приносим извинения за доставленные неудобства», — подытожил перевозчик.

Ночью 22 июля в аэропорту Екатеринбурга на целую ночь задержали рейсы авиакомпании Red Wings до Сургута и Кемерово. Позже рейс WZ-1033 Екатеринбург — Самара был задержан на шесть часов.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово 22 июля изменено время вылета части рейсов авиакомпании Red Wings из-за ожидания двух судов в Екатеринбурге и Самаре. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика. «С целью обеспечения безопасности полетов время вылета части рейсов, вылетающих сегодня из Екатеринбурга, скорректировано. Изменения в расписании вызваны ожиданием двух воздушных судов в Екатеринбурге и Самаре, на которых сейчас ведутся дополнительные технические работы», — следует из сообщения. Так, вылет рейса WZ-1097 Екатеринбург — Астана задержан с 11:05 до 17:20. Представители авиакомпании отметили, что делают все возможное, чтобы минимизировать время ожидания вылета задержанных рейсов. «Приносим извинения за доставленные неудобства», — подытожил перевозчик. Ночью 22 июля в аэропорту Екатеринбурга на целую ночь задержали рейсы авиакомпании Red Wings до Сургута и Кемерово. Позже рейс WZ-1033 Екатеринбург — Самара был задержан на шесть часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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