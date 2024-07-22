Водитель скрылся с места аварии
В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга вечером 22 июля пьяный водитель фуры снес светофор и перегородил проезд, а позже скрылся с места аварии. Об этом рассказал очевидец ДТП.
«На улице Блюхера, 99 водитель фуры снес светофор и уехал с места ДТП. По словам очевидца, у водителя имелись внешние признаки алкогольного опьянения», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Судя по видео, технику отбросил на трамвайные пути.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
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