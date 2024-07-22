В Екатеринбурге пьяный водитель фуры снес светофор и перекрыл дорогу. Видео

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Водитель скрылся с места аварии
Водитель скрылся с места аварии Фото:

В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга вечером 22 июля пьяный водитель фуры снес светофор и перегородил проезд, а позже скрылся с места аварии. Об этом рассказал очевидец ДТП.

«На улице Блюхера, 99 водитель фуры снес светофор и уехал с места ДТП. По словам очевидца, у водителя имелись внешние признаки алкогольного опьянения», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Судя по видео, технику отбросил на трамвайные пути.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.

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В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга вечером 22 июля пьяный водитель фуры снес светофор и перегородил проезд, а позже скрылся с места аварии. Об этом рассказал очевидец ДТП. «На улице Блюхера, 99 водитель фуры снес светофор и уехал с места ДТП. По словам очевидца, у водителя имелись внешние признаки алкогольного опьянения», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Судя по видео, технику отбросил на трамвайные пути. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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