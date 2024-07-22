22 июля 2024

Путин наградил свердловских политиков и ученого

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин наградил свердловчан за заслуги в профессиональной деятельности
Владимир Путин наградил свердловчан за заслуги в профессиональной деятельности Фото:

Президент России Владимир Путин наградил трех свердловчан медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за профессиональную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Одну из наград назначена советнику первого заместителя губернатора Свердловской области Александру Данилову.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени советника первого заместителя губернатора Свердловской области Данилова Александра Анатольевича», — говорится в указе. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

За активную законотворческую деятельность медалью ордена награжден заместитель председателя законодательного собрания Свердловской области Виктор Якимов. За заслуги в научной деятельности медалью ордена награжден Владимир Воробьев — главный научный сотрудник лаборатории Красноуфимского селекционного центра Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин наградил трех свердловчан медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за профессиональную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Одну из наград назначена советнику первого заместителя губернатора Свердловской области Александру Данилову. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени советника первого заместителя губернатора Свердловской области Данилова Александра Анатольевича», — говорится в указе. Он опубликован на официальном портале правовой информации. За активную законотворческую деятельность медалью ордена награжден заместитель председателя законодательного собрания Свердловской области Виктор Якимов. За заслуги в научной деятельности медалью ордена награжден Владимир Воробьев — главный научный сотрудник лаборатории Красноуфимского селекционного центра Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...