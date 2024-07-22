Путин наградил свердловских политиков и ученого

Президент России Владимир Путин наградил трех свердловчан медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за профессиональную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Одну из наград назначена советнику первого заместителя губернатора Свердловской области Александру Данилову.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени советника первого заместителя губернатора Свердловской области Данилова Александра Анатольевича», — говорится в указе. Он опубликован на официальном портале правовой информации.
За активную законотворческую деятельность медалью ордена награжден заместитель председателя законодательного собрания Свердловской области Виктор Якимов. За заслуги в научной деятельности медалью ордена награжден Владимир Воробьев — главный научный сотрудник лаборатории Красноуфимского селекционного центра Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
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