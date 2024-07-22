Пострадавшей в ДТП с трамваями бабушке требуется повторное обследование

23 июля 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

Женщине нужно повторное обследование Фото: Артем Сивцов © URA.RU Жительнице Златоуста Челябинской области после аварии с трамваями при выписке из больницы требуется дополнительное обследование. Об этом сообщила URA.RU дочь пострадавшей 69-летней женщины. «В трамвае пострадала моя мама 1955 года рождения, у нее ушиб головного мозга второй степени, двое суток провела в реанимации, а также сильный ушиб руки. Ее выписали на седьмые сутки без МРТ или КТ, но рука опухла, а у мамы началось помутнение рассудка. Нужно полное обследование в Челябинске у хирурга, невролога, снимки», — рассказала URA.RU дочь пострадавшей. Родственница уточнила, что КТ или МРТ обещали сделать пациентке при выписке, но не сделали. Уже дома температура у мамы поднялась до 39 градусов, рука опухла и потемнела. Врачи скорой увезли бабушку обратно, сделали снимок руки, но перелом не подтвердился. «Отправили в хирургию, в хирургии сказали, что не по их части, отправили в инфекционную больницу, там сказали ехать обратно в хирургию. В хирургии приняли с трудом, в итоге с 9 часов вечера до 3 ночи все это продолжалось. Сейчас отек стал меньше, ее обещали выписать, но как нам дальше быть?» — говорит дочь женщины. По словам дочери, лекарства, выписанные неврологом, на время помогают держать сознание мамы ясным. Женщина все помнит, но повторяет одно и тоже много раз и проявляет агрессию. «Была здоровая, жизнерадостная женщина, а теперь все. Нам очень нужна помощь специалистов», — говорит дочь. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе регионального минздрава, к моменту публикации ответ на него не поступал. Ранее URA.RU сообщало об аварии с двумя трамваями, которая произошла 12 июля в Златоусте. В результате ДТП погибла женщина-пешеход, тавмы получили водитель трамвая и пассажиры. Причины и последствия ДТП читайте в материалах URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительнице Златоуста Челябинской области после аварии с трамваями при выписке из больницы требуется дополнительное обследование. Об этом сообщила URA.RU дочь пострадавшей 69-летней женщины. «В трамвае пострадала моя мама 1955 года рождения, у нее ушиб головного мозга второй степени, двое суток провела в реанимации, а также сильный ушиб руки. Ее выписали на седьмые сутки без МРТ или КТ, но рука опухла, а у мамы началось помутнение рассудка. Нужно полное обследование в Челябинске у хирурга, невролога, снимки», — рассказала URA.RU дочь пострадавшей. Родственница уточнила, что КТ или МРТ обещали сделать пациентке при выписке, но не сделали. Уже дома температура у мамы поднялась до 39 градусов, рука опухла и потемнела. Врачи скорой увезли бабушку обратно, сделали снимок руки, но перелом не подтвердился. «Отправили в хирургию, в хирургии сказали, что не по их части, отправили в инфекционную больницу, там сказали ехать обратно в хирургию. В хирургии приняли с трудом, в итоге с 9 часов вечера до 3 ночи все это продолжалось. Сейчас отек стал меньше, ее обещали выписать, но как нам дальше быть?» — говорит дочь женщины. По словам дочери, лекарства, выписанные неврологом, на время помогают держать сознание мамы ясным. Женщина все помнит, но повторяет одно и тоже много раз и проявляет агрессию. «Была здоровая, жизнерадостная женщина, а теперь все. Нам очень нужна помощь специалистов», — говорит дочь. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе регионального минздрава, к моменту публикации ответ на него не поступал. Ранее URA.RU сообщало об аварии с двумя трамваями, которая произошла 12 июля в Златоусте. В результате ДТП погибла женщина-пешеход, тавмы получили водитель трамвая и пассажиры. Причины и последствия ДТП читайте в материалах URA.RU.