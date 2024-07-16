Трамваи, попавшие в аварию в Златоусте, были запущены после капремонта

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Вагоны были капитально отремонтированы и модернизированы Фото:

Трамваи, устроившие смертельную аварию в Златоусте Челябинской области, были запущены после капитально-восстановительного ремонта. Об этом URA.RU сообщили в администрации Златоуста со ссылкой на комментарий производителя в Ижевске.

«Трамвайный парк Златоуста почти полностью обновлен, на линию выходят около двух десятков модернизированных трамваев. При проведении модернизации изготавливается полностью новый кузов (на хребтовой балке модернизируемого трамвая) в обновленном экстерьере и интерьере. Устанавливаются новый привод тяговых двигателей, система управления и блоки питания. Проводится капремонт трамвайных тележек. При нормативном техническом обслуживании срок эксплуатации вагона составляет не менее 15 лет», — уточнили производители трамваев в Ижевске.

Производитель уточнил, что проект модернизации трамвайного вагона «Татра Т3» разработан в 2012 году на базе предприятия МУП «ИжГЭТ» Ижевска. В 2013 году проведена межведомственная комиссия с оформлением акта приемки в промышленное производство модернизированного трамвайного вагона Т-3К-Иж. Пробег первых изготовленных вагонов составляет более 430 тысяч километров. Трамваи разных моделей и производителей после капитально-восстановительного ремонта с модернизацией эксплуатируются во многих города России: Магнитогорске — 54 вагона, Санкт-Петербурге — 51 вагон, Нижнем Новгороде — 46 вагонов, Краснодаре — 31 вагон, Волгограде — 30 вагонов, Барнауле — 20 вагонов.

«Причины случившегося устанавливают, работают правоохранительные органы. Муниципалитет со своей стороны держит связь с медицинским учреждением, где проходят лечение пострадавшие. Ситуация на контроле, будет оказана вся необходимая помощь», — добавили в пресс-службе мэрии.

Ранее URA.RU сообщало о смертельной аварии с неисправным вагоном трамвая в Златоусте, которая произошла 12 июля в 11 часов 35 минут. Его взял на бускир другой трамвай, но при движении сцепка отломилась, и неуправляемый вагон, проехав с ускорением две остановки, врезался в полный пассажиров трамвайный вагон, стоящий на третьей остановке. От удара вагоны сдвинулись и наехали на 60-летнюю женщину-пешехода, которая скончалась в больнице.

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Трамваи, устроившие смертельную аварию в Златоусте Челябинской области, были запущены после капитально-восстановительного ремонта. Об этом URA.RU сообщили в администрации Златоуста со ссылкой на комментарий производителя в Ижевске. «Трамвайный парк Златоуста почти полностью обновлен, на линию выходят около двух десятков модернизированных трамваев. При проведении модернизации изготавливается полностью новый кузов (на хребтовой балке модернизируемого трамвая) в обновленном экстерьере и интерьере. Устанавливаются новый привод тяговых двигателей, система управления и блоки питания. Проводится капремонт трамвайных тележек. При нормативном техническом обслуживании срок эксплуатации вагона составляет не менее 15 лет», — уточнили производители трамваев в Ижевске. Производитель уточнил, что проект модернизации трамвайного вагона «Татра Т3» разработан в 2012 году на базе предприятия МУП «ИжГЭТ» Ижевска. В 2013 году проведена межведомственная комиссия с оформлением акта приемки в промышленное производство модернизированного трамвайного вагона Т-3К-Иж. Пробег первых изготовленных вагонов составляет более 430 тысяч километров. Трамваи разных моделей и производителей после капитально-восстановительного ремонта с модернизацией эксплуатируются во многих города России: Магнитогорске — 54 вагона, Санкт-Петербурге — 51 вагон, Нижнем Новгороде — 46 вагонов, Краснодаре — 31 вагон, Волгограде — 30 вагонов, Барнауле — 20 вагонов. «Причины случившегося устанавливают, работают правоохранительные органы. Муниципалитет со своей стороны держит связь с медицинским учреждением, где проходят лечение пострадавшие. Ситуация на контроле, будет оказана вся необходимая помощь», — добавили в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU сообщало о смертельной аварии с неисправным вагоном трамвая в Златоусте, которая произошла 12 июля в 11 часов 35 минут. Его взял на бускир другой трамвай, но при движении сцепка отломилась, и неуправляемый вагон, проехав с ускорением две остановки, врезался в полный пассажиров трамвайный вагон, стоящий на третьей остановке. От удара вагоны сдвинулись и наехали на 60-летнюю женщину-пешехода, которая скончалась в больнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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