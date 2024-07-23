В Челябинске в ночь на 24 июля во дворе дома по улице Красного Урала двое молодых парней устроили стрельбу. Инцидент попал на камеру домофона. В пресс-службе полиции города сообщили, что ищут нарушителей.
«В Отдел полиции „Курчатовский“ УМВД России по Челябинску поступило сообщение о звуках стрельбы во дворе дома по улице Красного Урала. Полицейскими проводится проверка поступившей информации. На адрес направлен участковый уполномоченный полиции с целью проведения поквартирного обхода, установления свидетелей и очевидцев произошедшего. Сотрудниками полиции приняты меры к установлению лиц, совершивших данное противоправное деяние», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города.
Очевидец стрельбы рассказала изданию «74.ру», что сделала молодым людям замечание. Сначала они прислушались. Но после вернулись и продолжили стрельбу.
«После замечания моего они ушли минуты на три и вернулись опять. Далее связываться не стала. Страшновато. Стреляли, заряжали и опять стреляли», — приводит слова женщины издание.
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