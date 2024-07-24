Власти Мегиона (ХМАО) оперативно отремонтировали дороги, тротуары и пандусы во дворе после обращения женщины-инвалида Людмилы Гринько к врио губернатора Югры Руслану Кухаруку. Женщина оставила благодарность под одной из публикаций в telegram-канале главы региона.
«Спасибо большое, что отреагировали, хочется, чтобы все чиновники так работали — не только вы. Пожелание многих граждан, людей нашего округа: когда станете губернатором, а не временно исполняющим обязанности, пусть работа идет так же быстро, активно, оперативно», — обратилась Гринько к Кухаруку.
Женщина перемещается на инвалидной коляске, поэтому ямы и неисправные пандусы во дворе доставляли ей неудобства. Придомовую территорию обслуживает управляющая компания, которая вовремя не устранила недочеты. После обращения инвалида к Кухаруку к решению проблемы подключился глава Мегиона Алексей Петриченко. В течение суток двор отремонтировали.
Ранее URA.RU писало, что медработник с инвалидностью из Игрима Березовского района ХМАО получила квартиру после жалобы врио губернатора Югры. Она написала в соцсетях, что ей с ребенком приходится гостить у знакомых, поскольку в предлагаемых властями квартирах жить невозможно.
Автор видео: Людмила Гринько
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!