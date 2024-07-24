24 июля 2024

В ХМАО мэрия за сутки отремонтировала двор инвалида после жалобы Кухаруку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Мегиона отремонтировали двор инвалида после жалобы врио главы ХМАО Руслану Кухаруку
Власти Мегиона отремонтировали двор инвалида после жалобы врио главы ХМАО Руслану Кухаруку Фото:

Власти Мегиона (ХМАО) оперативно отремонтировали дороги, тротуары и пандусы во дворе после обращения женщины-инвалида Людмилы Гринько к врио губернатора Югры Руслану Кухаруку. Женщина оставила благодарность под одной из публикаций в telegram-канале главы региона.

«Спасибо большое, что отреагировали, хочется, чтобы все чиновники так работали — не только вы. Пожелание многих граждан, людей нашего округа: когда станете губернатором, а не временно исполняющим обязанности, пусть работа идет так же быстро, активно, оперативно», — обратилась Гринько к Кухаруку. 

Женщина перемещается на инвалидной коляске, поэтому ямы и неисправные пандусы во дворе доставляли ей неудобства. Придомовую территорию обслуживает управляющая компания, которая вовремя не устранила недочеты. После обращения инвалида к Кухаруку к решению проблемы подключился глава Мегиона Алексей Петриченко. В течение суток двор отремонтировали.

Ранее URA.RU писало, что медработник с инвалидностью из Игрима Березовского района ХМАО получила квартиру после жалобы врио губернатора Югры. Она написала в соцсетях, что ей с ребенком приходится гостить у знакомых, поскольку в предлагаемых властями квартирах жить невозможно. 

Автор видео: Людмила Гринько

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Власти Мегиона (ХМАО) оперативно отремонтировали дороги, тротуары и пандусы во дворе после обращения женщины-инвалида Людмилы Гринько к врио губернатора Югры Руслану Кухаруку. Женщина оставила благодарность под одной из публикаций в telegram-канале главы региона. «Спасибо большое, что отреагировали, хочется, чтобы все чиновники так работали — не только вы. Пожелание многих граждан, людей нашего округа: когда станете губернатором, а не временно исполняющим обязанности, пусть работа идет так же быстро, активно, оперативно», — обратилась Гринько к Кухаруку.  Женщина перемещается на инвалидной коляске, поэтому ямы и неисправные пандусы во дворе доставляли ей неудобства. Придомовую территорию обслуживает управляющая компания, которая вовремя не устранила недочеты. После обращения инвалида к Кухаруку к решению проблемы подключился глава Мегиона Алексей Петриченко. В течение суток двор отремонтировали. Ранее URA.RU писало, что медработник с инвалидностью из Игрима Березовского района ХМАО получила квартиру после жалобы врио губернатора Югры. Она написала в соцсетях, что ей с ребенком приходится гостить у знакомых, поскольку в предлагаемых властями квартирах жить невозможно.  Автор видео: Людмила Гринько
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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