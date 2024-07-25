В Магнитогорске (Челябинская область) машина Infiniti во время дождя утонула на перекрестке. В полиции сообщили, что водитель выехал на участок, где шел ремонт дороги по обустройстве ливневки.
«Автомобиль утонул на перекрестке улиц Советская и Зеленый Лог. По данным полиции водитель выехал на участок, где шел ремонт дороги и строительство ливневки. В машине он был один и не пострадал», — пишет telegram-канал «Стальной Магнитогорск».
Отмечается, что правоохранители проверяют подрядную организацию, которая проводила работы. По словам очевидцев в соцсетях, рабочие забыли установить запрещающие знаки. Машину пришлось вызволять из ямы с помощью подъемного крана
В Челябинской области в ближайшие несколько суток прогнозируется ухудшение погоды — ливни и грозы. Госавтоинспекция области рекомендует водителям при движении во время дождя двигаться осторожнее, а также отказаться от дальних поездок. При проезде луж следует помнить об опасном эффекте аквапланирования, когда транспортное средство становится неуправляемым.
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