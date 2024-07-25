25 июля 2024

Во время потопа магнитогорский автомобиль Infiniti утонул в ливневке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам очевидцев, рабочие не установили дорожные знаки
По словам очевидцев, рабочие не установили дорожные знаки Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) машина Infiniti во время дождя утонула на перекрестке. В полиции сообщили, что водитель выехал на участок, где шел ремонт дороги по обустройстве ливневки.

«Автомобиль утонул на перекрестке улиц Советская и Зеленый Лог. По данным полиции водитель выехал на участок, где шел ремонт дороги и строительство ливневки. В машине он был один и не пострадал», — пишет telegram-канал «Стальной Магнитогорск».

Отмечается, что правоохранители проверяют подрядную организацию, которая проводила работы. По словам очевидцев в соцсетях, рабочие забыли установить запрещающие знаки. Машину пришлось вызволять из ямы с помощью подъемного крана

В Челябинской области в ближайшие несколько суток прогнозируется ухудшение погоды — ливни и грозы. Госавтоинспекция области рекомендует водителям при движении во время дождя двигаться осторожнее, а также отказаться от дальних поездок. При проезде луж следует помнить об опасном эффекте аквапланирования, когда транспортное средство становится неуправляемым. 

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В Магнитогорске (Челябинская область) машина Infiniti во время дождя утонула на перекрестке. В полиции сообщили, что водитель выехал на участок, где шел ремонт дороги по обустройстве ливневки. «Автомобиль утонул на перекрестке улиц Советская и Зеленый Лог. По данным полиции водитель выехал на участок, где шел ремонт дороги и строительство ливневки. В машине он был один и не пострадал», — пишет telegram-канал «Стальной Магнитогорск». Отмечается, что правоохранители проверяют подрядную организацию, которая проводила работы. По словам очевидцев в соцсетях, рабочие забыли установить запрещающие знаки. Машину пришлось вызволять из ямы с помощью подъемного крана В Челябинской области в ближайшие несколько суток прогнозируется ухудшение погоды — ливни и грозы. Госавтоинспекция области рекомендует водителям при движении во время дождя двигаться осторожнее, а также отказаться от дальних поездок. При проезде луж следует помнить об опасном эффекте аквапланирования, когда транспортное средство становится неуправляемым. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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