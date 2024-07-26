«Россети» опровергли информацию об опасных проводах в Копейске

«Россети» заявили о том, что искрение проводов во время дождя в копейском поселке Горняк (Челябинская область) было устранено еще до обращения ОНФ по этому поводу. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе «Россетей Урал».
«Данное видео появилось в социальной сети 22 июля. Энергетики „Россети Урал“ немедленно прибыли на место и отработали необходимые мероприятия в тот же день. В настоящий момент сетевая инфраструктура по данной улице в поселке Горняк работает штатно», — сообщили в пресс-службе компании.
В пресс-службе добавили, что заявок от жителей поселка Горняк в компанию не поступало. Энергетики «Россети Урал» обслуживают данный электросетевой комплекс по договору аренды, оперативно реагируя на заявки клиентов.
Ранее ОНФ распространил видео искрящихся во время дождя проводов на улице Севастопольской в поселке Горняк города Копейска. Общественники заявили о намерении ОНФ обратиться по этому поводу в «Россети Урал».
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