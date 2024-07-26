В пункте выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries в Челябинской области сотрудница подралась с покупательницей. После некорректного поведения женщины клиентка не сдержалась и набросилась на нее с кулаками. Как URA.RU 26 июля заявили в пресс-службе платформы, сотрудница временно отстранена от работы.
«Суровая клиентка [в Челябинской области] с матами набросилась на сотрудницу. Закидала ее товаром, мусоркой и открытыми ножницами», — сообщил telegram-канал «Shot Проверка».
Канал сообщил, что спор возник из-за товара, который невозможно принять обратно. Словесная перепалка переросла в физическую. Досталось даже другой клиентке, в которую угодили мусорным ведром. Из видео выводы сделать трудно, так как начало спора отсутствует.
«Wildberries проводит внутреннюю проверку по ситуации. Наши специалисты находятся в диалоге с клиентом и менеджером ПВЗ для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в офисе платформы.
Компания извинилась перед клиенткой. В Wildberries информагентству пояснили, что ситуация противоречит правилам взаимодействия с клиентами на пунктах выдачи маркетплейса.
В отношении сотрудницы генеральные выводы еще предстоит сделать. Кроме отстранения, менеджера ожидают выговор и дисциплинарное взыскание.
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