В челябинском пункте Wildberries сотрудница подралась с покупателем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Руководство маркетплейса ведет внутреннюю проверку
Руководство маркетплейса ведет внутреннюю проверку Фото:

В пункте выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries в Челябинской области сотрудница подралась с покупательницей. После некорректного поведения женщины клиентка не сдержалась и набросилась на нее с кулаками. Как URA.RU 26 июля заявили в пресс-службе платформы, сотрудница временно отстранена от работы.

«Суровая клиентка [в Челябинской области] с матами набросилась на сотрудницу. Закидала ее товаром, мусоркой и открытыми ножницами», — сообщил telegram-канал «Shot Проверка».

Канал сообщил, что спор возник из-за товара, который невозможно принять обратно. Словесная перепалка переросла в физическую. Досталось даже другой клиентке, в которую угодили мусорным ведром. Из видео выводы сделать трудно, так как начало спора отсутствует.

«Wildberries проводит внутреннюю проверку по ситуации. Наши специалисты находятся в диалоге с клиентом и менеджером ПВЗ для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в офисе платформы.

Компания извинилась перед клиенткой. В Wildberries информагентству пояснили, что ситуация противоречит правилам взаимодействия с клиентами на пунктах выдачи маркетплейса.

В отношении сотрудницы генеральные выводы еще предстоит сделать. Кроме отстранения, менеджера ожидают выговор и дисциплинарное взыскание.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пункте выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries в Челябинской области сотрудница подралась с покупательницей. После некорректного поведения женщины клиентка не сдержалась и набросилась на нее с кулаками. Как URA.RU 26 июля заявили в пресс-службе платформы, сотрудница временно отстранена от работы. «Суровая клиентка [в Челябинской области] с матами набросилась на сотрудницу. Закидала ее товаром, мусоркой и открытыми ножницами», — сообщил telegram-канал «Shot Проверка». Канал сообщил, что спор возник из-за товара, который невозможно принять обратно. Словесная перепалка переросла в физическую. Досталось даже другой клиентке, в которую угодили мусорным ведром. Из видео выводы сделать трудно, так как начало спора отсутствует. «Wildberries проводит внутреннюю проверку по ситуации. Наши специалисты находятся в диалоге с клиентом и менеджером ПВЗ для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в офисе платформы. Компания извинилась перед клиенткой. В Wildberries информагентству пояснили, что ситуация противоречит правилам взаимодействия с клиентами на пунктах выдачи маркетплейса. В отношении сотрудницы генеральные выводы еще предстоит сделать. Кроме отстранения, менеджера ожидают выговор и дисциплинарное взыскание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...