28 июля 2024
27 июля 2024

В ХМАО резко упали цены на технику Apple

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены снизились на 10-15%
Цены снизились на 10-15% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе резко подешевела техника Apple. Летом гаджеты упали в цене примерно на 10-15%, рассказал URA.RU источник в сфере югорского ритейла.

«Цены упали как на телефоны, так и на ноутбуки. Сейчас даже последние модели в сравнении с началом лета подешевели на 10-15%. Особенно, это заметно на топовых комплектациях, где скидки могут доходить до 50 тысяч рублей. Дефицита как такового сейчас на эту технику нет, поэтому и ажиотаж тоже не наблюдается», — рассказал сотрудник одной из сетей.

Согласно информации на сайтах ритейлеров бытовой техники, которые работают в Югре, продукция Apple действительно подешевела. Снижение, в зависимости от модели и торговой точки, начинается примерно с 8%. При этом скидки на линейки прошлых годов могут доходить почти до 30%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО вырос спрос на аренду приставок PlayStation. Тенденция наблюдалась тогда из-за роста цен на новые консоли и игры.

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В Ханты-Мансийском автономном округе резко подешевела техника Apple. Летом гаджеты упали в цене примерно на 10-15%, рассказал URA.RU источник в сфере югорского ритейла. «Цены упали как на телефоны, так и на ноутбуки. Сейчас даже последние модели в сравнении с началом лета подешевели на 10-15%. Особенно, это заметно на топовых комплектациях, где скидки могут доходить до 50 тысяч рублей. Дефицита как такового сейчас на эту технику нет, поэтому и ажиотаж тоже не наблюдается», — рассказал сотрудник одной из сетей. Согласно информации на сайтах ритейлеров бытовой техники, которые работают в Югре, продукция Apple действительно подешевела. Снижение, в зависимости от модели и торговой точки, начинается примерно с 8%. При этом скидки на линейки прошлых годов могут доходить почти до 30%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО вырос спрос на аренду приставок PlayStation. Тенденция наблюдалась тогда из-за роста цен на новые консоли и игры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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