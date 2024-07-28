В ХМАО резко упали цены на технику Apple

В Ханты-Мансийском автономном округе резко подешевела техника Apple. Летом гаджеты упали в цене примерно на 10-15%, рассказал URA.RU источник в сфере югорского ритейла.
«Цены упали как на телефоны, так и на ноутбуки. Сейчас даже последние модели в сравнении с началом лета подешевели на 10-15%. Особенно, это заметно на топовых комплектациях, где скидки могут доходить до 50 тысяч рублей. Дефицита как такового сейчас на эту технику нет, поэтому и ажиотаж тоже не наблюдается», — рассказал сотрудник одной из сетей.
Согласно информации на сайтах ритейлеров бытовой техники, которые работают в Югре, продукция Apple действительно подешевела. Снижение, в зависимости от модели и торговой точки, начинается примерно с 8%. При этом скидки на линейки прошлых годов могут доходить почти до 30%.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО вырос спрос на аренду приставок PlayStation. Тенденция наблюдалась тогда из-за роста цен на новые консоли и игры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!