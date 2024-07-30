В деле о похищении уроженца Таджикистана в Еманжелинске всплыл московский след

Мигранты, похитившие иностранца в Еманжелинске, приехали за ним из Москвы

30 июля 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

В обстоятельствах дела разбирается следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В уголовном деле, возбужденном по факту похищения уроженца Таджикистана в Еманжелинске (Челябинская область) с последующим вымогательством денег, появился московский след. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, по предварительным данным, похитители преследовали мужчину от самой столицы. «Предварительно, уроженец Таджикистана раньше работал на стройке в Москве. Пока достоверно неизвестно, что произошло между ним и похитителями. Но он был вынужден скрыться от них. Выбор пал на Еманжелинск. Но и здесь его нашли», — рассказал URA.RU источник. После похищения за пленного стали требовать выкуп. Похитители называли сумму в 500 тысяч рублей. Родственники похищенного собрали необходимые деньги, и обратились в правоохранительные органы. Операция по задержанию похитителей прошла при передаче денег. Сотрудники полиции при содействии СОБР Росгвардии обезвредили злоумышленников. В их отношении следственными органами СКР по Челябинской области возбуждены уголовные по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). «В настоящее время лицам, совершившим преступление, планируется предъявить обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. По уголовному делу следователем СКР продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе законности пребывания фигурантов на территории РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В уголовном деле, возбужденном по факту похищения уроженца Таджикистана в Еманжелинске (Челябинская область) с последующим вымогательством денег, появился московский след. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, по предварительным данным, похитители преследовали мужчину от самой столицы. «Предварительно, уроженец Таджикистана раньше работал на стройке в Москве. Пока достоверно неизвестно, что произошло между ним и похитителями. Но он был вынужден скрыться от них. Выбор пал на Еманжелинск. Но и здесь его нашли», — рассказал URA.RU источник. После похищения за пленного стали требовать выкуп. Похитители называли сумму в 500 тысяч рублей. Родственники похищенного собрали необходимые деньги, и обратились в правоохранительные органы. Операция по задержанию похитителей прошла при передаче денег. Сотрудники полиции при содействии СОБР Росгвардии обезвредили злоумышленников. В их отношении следственными органами СКР по Челябинской области возбуждены уголовные по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). «В настоящее время лицам, совершившим преступление, планируется предъявить обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. По уголовному делу следователем СКР продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе законности пребывания фигурантов на территории РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.