Десятки жителей ХМАО заразились опасными рыбными паразитами

Хроническим описторхозом с начала года заболели 66 жителей ХМАО. Опасное заболевание паразитами вызывает употребление сырой рыбы. Об этом сообщил окружное управление Роспотребнадзора в своем telegram-канале.
«Описторхоз является одним из самых распространенных и опасных гельминтозов, передающихся через зараженную речную рыбу, чаще карповых пород: язь, елец, карп, плотва, лещ, сазан, карась. По данным статистики за семь месяцев 2024 года хронический описторхоз был выявлен у 66 жителей г. Югорска и Советского района. Заражение происходит при употреблении сырой или недостаточно обработанной рыбы», — говорится в сообщении.
В окружном надзорном ведомстве отметили, что описторхоз может длительное время протекать бессимптомно. А заболевание в хронической форме продолжается десятилетиями, поскольку иммунитет человека неустойчив к рыбным паразитам.
Чтобы защититься от опасной болезни, инспекторы советуют обеззаразить рыбу перед употреблением. Это можно сделать путем замораживания, термической обработкой или холодным копчением.
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