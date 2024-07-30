В Миассе ввели режим ЧС на нескольких улицах, ситуация в городе остается напряженной

В Миассе Челябинской области из-за роста уровня воды в Городском пруду произошло подтопление частного сектора, который располагается по улицам Старгорода. На этих улицах ввели режим чрезвычайной ситуации, а жители эвакуируются в ПВР, сообщили 31 июля в пресс-службе мэрии Миасса.
«Вчера из-за увеличения уровня воды в Городском пруду произошло подтопление частных домов по улицам Старгорода вдоль русла реки Миасс. На этих улицах введён режим ЧС. Организована эвакуация жителей в пункт временного размещения на базе школы № 1. На месте продолжают работать специалисты ГОЧС Миасса, 5 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Челябинской области, спасатели Уральского учебно-спасательного центра МЧС России, полицейские», — сообщили в пресс-службе.
Администрация города упомянула и про ситуацию на водохранилищах, озерах и других населенных пунктах. Уточняется, что вода в Иремельском водохранилище, Городском и Поликарповском прудах находится на стабильном уровне. Однако нужно продолжать сброс воды, чтобы избежать поломки разрушения гидротехнических сооружений.
Сообщается и о напряженной обстановке в селе Смородинка (Миасс). Вода там превышает нормы водопропускной системы. Происходит перелив через дамбу. На территории села была проведена отсыпка проезжей части. Угроза жизни жителям села отсутствует.
Озеро Ильменском замечен небольшой перелив на дорогу. Были проведены работы по отсыпке, а также ведётся мониторинг. Продолжает действовать режим ЧС в поселке «Динамо» на улицах Долинная и Торфянская. ПВР, который находится в ДК «Динамо» ожидает жителей, оказавшихся в зоне подтоплений.
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