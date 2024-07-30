30 июля 2024

Екатеринбуржец надругался над сыном в любимой бане Волочковой

© Служба новостей «URA.RU»
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"Чапаевские бани" и "Ананьевские". Екатеринбург, баня
ЧП произошло 30 июля Фото:

В элитном комплексе «Чапаевские бани» в Екатеринбурге отец надругался над своим сыном. Об этом URA.RU сообщил источник.

По его словам, все произошло 30 июля. «Отцу 54 года, он прораб на крупной стройке. Сыну — 17 лет. Известно, что парень работает у своего же папы», — сказал собеседник агентства. Информации о задержании подозреваемого пока нет, известно лишь, что в отношении него идут следственные действия.

В «Чапаевских банях» корреспонденту сообщили, что подобного инцидента не было. В свердловском СКР от комментариев отказались.

Банный комплекс известен среди прочего тем, что как минимум до 2019 года нравился балерине и заслуженной артистке России Анастасии Волочковой. Она всегда посещала его, когда приезжала в Екатеринбург. С 2022-го Волочкова ходит в баню «Три богатыря».

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В элитном комплексе «Чапаевские бани» в Екатеринбурге отец надругался над своим сыном. Об этом URA.RU сообщил источник. По его словам, все произошло 30 июля. «Отцу 54 года, он прораб на крупной стройке. Сыну — 17 лет. Известно, что парень работает у своего же папы», — сказал собеседник агентства. Информации о задержании подозреваемого пока нет, известно лишь, что в отношении него идут следственные действия. В «Чапаевских банях» корреспонденту сообщили, что подобного инцидента не было. В свердловском СКР от комментариев отказались. Банный комплекс известен среди прочего тем, что как минимум до 2019 года нравился балерине и заслуженной артистке России Анастасии Волочковой. Она всегда посещала его, когда приезжала в Екатеринбург. С 2022-го Волочкова ходит в баню «Три богатыря».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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