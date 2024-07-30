Екатеринбуржец надругался над сыном в любимой бане Волочковой

В элитном комплексе «Чапаевские бани» в Екатеринбурге отец надругался над своим сыном. Об этом URA.RU сообщил источник.
По его словам, все произошло 30 июля. «Отцу 54 года, он прораб на крупной стройке. Сыну — 17 лет. Известно, что парень работает у своего же папы», — сказал собеседник агентства. Информации о задержании подозреваемого пока нет, известно лишь, что в отношении него идут следственные действия.
В «Чапаевских банях» корреспонденту сообщили, что подобного инцидента не было. В свердловском СКР от комментариев отказались.
Банный комплекс известен среди прочего тем, что как минимум до 2019 года нравился балерине и заслуженной артистке России Анастасии Волочковой. Она всегда посещала его, когда приезжала в Екатеринбург. С 2022-го Волочкова ходит в баню «Три богатыря».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!