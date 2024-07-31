Генпрокурор РФ помог многодетным семьям Челябинска добиться благоустройства села

31 июля 2024 в 17:14 Размер текста - 17 +

Многодетным семьям подведут воду и газ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Генпрокурор РФ Игорь Краснов помог многодетным семьям поселка Развязка под Челябинском добиться обеспечения коммунальной инфраструктурой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Игорь Краснов взял на личный контроль обращение жителей поселка Развязка по вопросу обеспечения коммунальной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям. После вмешательства надзорного ведомства активизирована застройка населенного пункта, гражданами возведены 37 частных домов, на технологическое присоединение к газовым сетям поданы более 70 заявок», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России. В пресс-службе ведомства уточнили, что микрорайон начал строиться в 2014 году, 190 участков было передано многодетным семьям для строительства домов. Муниципалитет не подводил к ним газ и инженерные сети. После прокурорского реагирования мэрия Челябинска утвердила проект планировки территории с водопроводом, газом, канализацией. «По итогам аукциона в апреле и мае этого года заключены муниципальные контракты на строительство хозяйственно-противопожарного водопровода для жилых домов, а также сетей водоотведения и насосной станции общей стоимостью 59,4 миллионов рублей. Завершено строительство газораспределительной системы протяженностью 14,2 км, смонтированы 417 отводов к отмежеванным земельным участкам», — добавили в пресс-службе ведомства. также контрактом предусмотрено грейдирование дорог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генпрокурор РФ Игорь Краснов помог многодетным семьям поселка Развязка под Челябинском добиться обеспечения коммунальной инфраструктурой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Игорь Краснов взял на личный контроль обращение жителей поселка Развязка по вопросу обеспечения коммунальной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям. После вмешательства надзорного ведомства активизирована застройка населенного пункта, гражданами возведены 37 частных домов, на технологическое присоединение к газовым сетям поданы более 70 заявок», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России. В пресс-службе ведомства уточнили, что микрорайон начал строиться в 2014 году, 190 участков было передано многодетным семьям для строительства домов. Муниципалитет не подводил к ним газ и инженерные сети. После прокурорского реагирования мэрия Челябинска утвердила проект планировки территории с водопроводом, газом, канализацией. «По итогам аукциона в апреле и мае этого года заключены муниципальные контракты на строительство хозяйственно-противопожарного водопровода для жилых домов, а также сетей водоотведения и насосной станции общей стоимостью 59,4 миллионов рублей. Завершено строительство газораспределительной системы протяженностью 14,2 км, смонтированы 417 отводов к отмежеванным земельным участкам», — добавили в пресс-службе ведомства. также контрактом предусмотрено грейдирование дорог.