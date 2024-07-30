Следователи ХМАО сделали заявление из-за уголовного дела о надругательстве над школьницей

Следственный комитет подтвердил URA.RU возбуждение уголовного дела из-за надругательства над школьницей из Покачей. Отец девочки рассказал, что знакомый их семьи неоднократно сексуально приставал к ребенку.
«В производстве следственного отдела по Нижневартовскому району находится уголовное дело, возбужденное по сообщению о совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленный на проверку всех доводов родителей ребенка», — сообщила URA.RU пресс-служба окружного СК.
Расследование уголовного дела поставили на контроль в аппарате следственного управления. Сейчас силовики проверяют информацию и проводят экспертизы.
Ранее URA.RU рассказывало, что житель Покачей потребовал от силовиков арестовать своего знакомого, который надругался над его маленькой дочкой. Родителей девочки возмутило, что злоумышленник находится на свободе. Из-за этого ребенок боится выходить на улицу.
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